RADET a intrat în faliment. Firea: Decizia instanţei nu are consecinţe asupra continuităţii furnizării agentului termic

Primăria Capitalei transmite că Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, intrarea în faliment a RADET. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, activitatea RADET va fi preluată de nou-înfiinţata Companie Municipală Termoenergetica.

„Având în vedere faptul că Tribunalul Bucureşti a decis astăzi intrarea în faliment a RADET, Primăria Municipiului Bucureşti îi asigură pe bucureşteni că nu vor avea de suferit de pe urma acestei decizii, pentru că întreaga activitate a RADET va fi preluată, în cel mai scurt timp, de Compania Municipală Termoenergetică”, se arată într-un comunicat, transmis, miercuri, de Primăria Capitalei.

Potrivit primarului general, Gabriela Firea, decizia Tribunalului nu ar avea consecinţe asupra furnizării agentului termic

„Decizia de astăzi a instanţei nu are consecinţe asupra continuităţii furnizării agentului termic către populaţie pentru că am luat din timp măsurile necesare astfel încât bucureştenii să nu fie afectaţi. Concret, am propus, iar Consiliul General a aprobat recent, înfiinţarea Companiei Municipale Termoenergetică Bucureşti, care are că obiect exclusiv de activitate producerea, distribuţia, transportul şi furnizarea energiei termice.

Mai mult decât atât, doresc să îi anunţ pe salariaţii RADET că nu vor resimţi nici ei această schimbare, nu se vor face disponibilizări, ci întregul personal angajat va fi preluat de noul operator”, transmite Gabriela Firea.

Potrivit PMB, Tribunalul Bucureşti a decis, miercuri, falimentul RADET.



