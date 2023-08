Răstunare de situaţie. Spitalul fantomă. La Urziceni nu s-a născut un copil de doi ani de zile. 20 de paturi goale

Zero naşteri decontate la spitalul din Urziceni şi cel din Ţăndărei în 2022 şi în 2023, în prima jumătate a anului, potrivit datelor Casei de Asigurări de Sănătate Ialomiţa. Aceasta este situaţia din două spitale dintre cele patru de stat pe care le are judeţul Ialomiţa, deşi spitalul din Urziceni de exemplu are 20 de paturi de ginecologie.