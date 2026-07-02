Rata șomajului, în creștere în luna mai. Cifre îngrijorătoare privind tinerii

Institutul Național de Statistică (INS) anunță joi că rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în formă ajustată sezonier. Față de luna aprilie, rata a crescut cu 0,1 puncte procentuale.

Potrivit datelor publicate joi, numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 522.100 de persoane în luna mai 2026. Acest nivel este mai ridicat față de luna aprilie, când erau înregistrați 512.100 de șomeri.

În plus, INS notează că rata șomajului în rândul femeilor a fost mai mare cu 0,2 puncte procentuale decât în cazul bărbaților.

Aproape 3 din 10 tineri nu muncesc

Datele se mențin îngrijorătoare privind șomajul în rândul tinerilor. INS atrage atenția că în perioada ianuarie-martie 2026, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a fost de 28,8%,

În cazul tinerilor de sex masculin, rata șomajului a fost de 27%, iar în cazul tinerelor, aceasta a ajuns la 31,6%.

Pentru categoria de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului se situează la 4,9% în luna mai 2026. În cazul bărbaților din această categorie, rata șomajului s-a situat la 4,9%, iar în cazul femeilor la 5%.

Totodată, datele publicate joi de INS mai arată că persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani reprezentau 72,4% din totalul șomerilor estimați în luna mai 2026.