Prima pagină » Social » Rata șomajului, în creștere în luna mai. Cifre îngrijorătoare privind tinerii

Rata șomajului, în creștere în luna mai. Cifre îngrijorătoare privind tinerii

Rata șomajului în România, calculată conform standardelor Biroului Internațional al Muncii (BIM), a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în formă ajustată sezonier, cu 0,1 puncte procentuale peste cea înregistrată în luna aprilie, anunță joi INS.
Rata șomajului, în creștere în luna mai. Cifre îngrijorătoare privind tinerii
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Pixabay
Diana Nunuț
02 iul. 2026, 13:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Institutul Național de Statistică (INS) anunță joi că rata șomajului a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în formă ajustată sezonier. Față de luna aprilie, rata a crescut cu 0,1 puncte procentuale.

Potrivit datelor publicate joi, numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 522.100 de persoane în luna mai 2026. Acest nivel este mai ridicat față de luna aprilie, când erau înregistrați 512.100 de șomeri.

În plus, INS notează că rata șomajului în rândul femeilor a fost mai mare cu 0,2 puncte procentuale decât în cazul bărbaților.

Aproape 3 din 10 tineri nu muncesc

Datele se mențin îngrijorătoare privind șomajul în rândul tinerilor. INS atrage atenția că în perioada ianuarie-martie 2026, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a fost de 28,8%,

În cazul tinerilor de sex masculin, rata șomajului a fost de 27%, iar în cazul tinerelor, aceasta a ajuns la 31,6%.

Pentru categoria de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului se situează la 4,9% în luna mai 2026. În cazul bărbaților din această categorie, rata șomajului s-a situat la 4,9%, iar în cazul femeilor la 5%.

Totodată, datele publicate joi de INS mai arată că persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani reprezentau 72,4% din totalul șomerilor estimați în luna mai 2026.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da