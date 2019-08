Rectificarea bugetară ar lăsa 10.000 de firme din Start-Up Nation nefinanţate şi ar afecta 1.400 de antreprenori

Deputatul ALDE Andrei Gerea susţine, în contextul în care la rectificarea bugetară nu s-ar mai acorda bani celor 10.000 de firme prin programul Start-Up Nation, că ar fi o idee greşită, pentru că 1.400 de antreprenori ar rămâne pe dinafară.

În cazul în care rectificarea bugetară ar lăsa 10.000 de proiecte din programul Start-up Nation fără finanţare, 1.400 de antreprenori români ar fi afectaţi, atrage atenţia deputatul ALDE Andrei Gerea, într-o postare pe pagina personală de Facebook.

”Am citit azi cu îngrijorare o scrisoare pe care un român, care a fost implicat în programul #StartUpNation, a adresat-o ministrului pentru Mediul de Afaceri. Acesta atrăgea atenţia asupra unei informaţii care a circulat în spaţiul public, şi anume că ar urma ca la rectificarea bugetară să nu mai acorde finanţarea prin programul Start-Up Nation celor 10.000 de firme, 1.400 de antreprenori români urmând să rămână pe dinafară”, a scris, vineri, pe Facebook, deputatul ALDE Andrei Gerea.

El a spus că ”ideea că după rectificarea bugetară nu s-ar mai finanţa toate cele 10.000 de proiecte, ar fi una total greşită, care ar scădea încrederea românilor în proiectele guvernamentale, mai ales în acesta".

Gerea cere Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi Ministerului Finanţelor să clarifice situaţia pentru reprezentanţii mediului de afaceri.

”Faptul că s-a tăcut pe acest subiect până acum, iar speculaţiile în spaţiul public au luat amploare nu poate fi acceptat. Trebuie să existe atât din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cât şi a Ministerului Finanţelor o reacţie clară cu privire la cele vehiculate. Bun, nu vorbeşte în coaliţie, dar măcar ar putea să le răspundă reprezentanţilor mediului de afaceri. Tocmai din motive precum acesta am cerut partenerilor de guvernare să discutăm şi să găsim soluţii. De fapt, ALDE a prezentat obiecţiile sale şi măsurile care considerăm că trebuie să fie luate. Din partea ministrului de Finanţe nu avem deocamdată decât informaţii apărute pe surse, nu şi date oficiale”, a adăugat deputatul ALDE.

Andrei Gerea a transmis că proiectul are succes în rândul mediului de afaceri şi din acest motiv trebuie să continue.

”Start Up Nation este un proiect pe care ALDE l-a susţinut pentru a fi implementat încă din campania pentru alegerile parlamentare din 2016. Proiectul a dovedit că are un succes răsunător în rândul mediului de afaceri, al românilor cu spirit întreprinzător, motiv pentru care el trebuie să continue, nu trebuie să fie afectat de rectificare. Înţelegem că există dificultăţi de natură financiară în acoperirea deficitului bugetar. Am acceptat acest lucru, dar nu credem că soluţia este amputarea politicilor publice fundamentale şi a programului de investiţii”, a conchis Gerea.

Premierul Viorica Dăncilă a scris, joi, pe Facebook, în contextul dezacordului ALDE cu partenerii de coaliţie PSD privind rectificarea bugetară, că Guvernul nu va tăia veniturile românilor. "Am luat în calcul mai multe măsuri pe care să le includem", a scris prim-ministrul joi.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a declarat luni, la finalul şedinţei de Guvern, că rectificarea bugetară este programtă pentru a fi adoptată de Executiv luni.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a publicat, pe 3 iunie, lista aplicanţilor la ediţia a doua a programului Start-Up Nation admişi de principiu la finanţare, precum şi lista aplicanţilor respinşi la finanţare. Companiile urmau să primească scrisorile de acceptare de principiu la finanţare, precum şi scrisorile de respingere cu motivele care au condus la această decizie.

