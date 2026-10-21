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Reguli noi pentru agențiile de turism. Cum își pot recupera călătorii banii

Cei care intenționează să călătorească vor beneficia de noi reguli. Parlamentul European a adoptat măsuri care le vor permite să își recupereze banii mai ușor, iar agențiile de turism vor trebui să respecte termene stricte de rambursare.
Reguli noi pentru agențiile de turism. Cum își pot recupera călătorii banii
Coralia Frigea
21 oct. 2026, 20:02, Social
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Parlamentul European a adoptat marți o legislație care le va permite călătorilor să își recupereze banii mai ușor de la companiile de transport, dar care aduce și alte beneficii celor care intenționează să plece în vacanță.

Agențiile de turism sunt și ele vizate de noile reguli europene.

Banii pe biletele de călătorie, returnați mai ușor

În cazul în care călătorii și-au achitat biletele prin intermediul agenției de turism, pe persoană fizică, compania de transport are un termen de șapte zile pentru a restitui banii agenției, conform informațiilor transmise de ANAT.

Mai apoi, într-un alt termen de șapte zile, banii ar trebui să fie virați în conturile persoanelor care au făcut plata.

Termenele vor trebui respectate atât de companiile de transport aerian, cât și de cele terestre, însă rambursările vor fi aplicate doar în anumite condiții, prevăzute deja de lege.

Agențiile de turism la început de drum, scutite de restricții

Noua legislație obligă agențiile de turism să ramburseze cumpărătorului inclusiv comisionul perceput pentru rezervarea biletului. Măsură nu se aplică însă și pentru microîntreprinderi.

Uniunea Europeană vine în ajutorul agențiilor de turism la început de drum și a emis o derogare de la măsura restituirii comisionului de intermediar, însă doar cu informarea în prealabil a cumpărătorului.

De asemenea, în anumite condiții, persoanele cu dizabilități ar putea beneficia de un bilet gratuit de călătorie, destinat unei persoane care să îi însoțească.

Decizia oficialilor europeni a fost luată după mai multe consultări între Parlamentul, Comisia și Consiliul European. Termenul limită de punere în aplicare a noilor prevederi este de 27 octombrie 2027.

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