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Restricții de trafic pe DN1, în București. Circulația este închisă pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din oraș

Traficul rutier este restricționat miercuri pe DN1, în București, pentru prevenirea riscului de prăbușire a unui stâlp de iluminat public. Polițiștii rutieri au instituit restricții pentru a permite intervenția echipajelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Restricții de trafic pe DN1, în București. Circulația este închisă pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din oraș
Maria Miron
01 iul. 2026, 20:39, Social
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Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat miercuri că circulația este oprită complet pe Pasarela Ikea, pe sensul de ieșire din municipiul București.

Totodată, pe sensul de intrare în Capitală, traficul este restricționat parțial, fiind închise benzile a doua și a treia.

Măsura a fost luată pentru prevenirea riscului de prăbușire a unui stâlp de iluminat public și pentru a facilita intervenția echipajelor IGSU.

Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu atenție sporită, să păstreze distanța de siguranță între vehicule, să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren și, dacă este posibil, să aleagă rute alternative.

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