Rick Steves, jurnalist de travel, îţi spune cum te poţi bucura de viaţă chiar dacă eşti blocat acasă

După ce, în ultimii 30 de ani, a petrecut în fiecare an câte patru luni călătorind în Europa, jurnalistul Rick Steves vorbeşte despre schimbarea pe care a adus-o pandemia în viaţa sa.



„Călătoresc, chiar dacă sunt blocat la domiciliu. Pentru mulţi oameni, a călători este un mod de viaţă. Când nu suntem pe drum, visăm să fim pe drum. În timp ce zburăm spre casă, după o călătorie, o plănuim pe următoarea. Şi totuşi, după câteva luni de pandemie, mi-am dat seama că, în esenţă, ca să călătoreşti nu îţi trebuie nici paşaport şi nici bilet de avion. ( ...) De la mijlocul lunii martie am dormit în acelaşi pat. Am luat cina la aceeaşi masă cu aceeaşi persoană”, spune Steves.

În pandemie, el a descoperit că oraşul de reşedinţă poate deveni una dintre cele mai interesante destinaţii turistice.



„Marea excursie pe care o fac acum este o aventură săptămânală la supermarket. Este prima mea vară pe care o petrec acasă, în Seattle, din 1980. (...) Am constatat că îmi pot satisface dorul de ducă cu „repere turistice", aflate chiar jos, în stradă şi cu descoperiri culturale pe care nu le-am apreciat până acum. Înainte de pandemie, nu m-am gândit să savurez micile bucurii pe care le aveam lângă mine aşa cum o făceam când eram în străinătate. Să fiu sincer, le-am ignorat. Acum observ splendoarea apusului de soare din oraşul meu natal”, povesteşte el.



Totodată, gătitul a devenit una din pasiunile sale.

„Niciodată nu am gătit până în acest an - literalmente nu am făcut niciodată paste, nu am folosit niciodată ulei de măsline, nu m-a interesat niciodată că există diferite tipuri de cartofi. Acum, ca cineva care experimentează pentru prima dată deliciile Europei, mă încântă senzaţia unui cuţit care taie o ceapă crocantă”, a mărturisit jurnalistul.

„Carantina a fost o adevărată terapie pentru un dependent de muncă, ca mine”, a mai spus Steves.



„Poate că pandemia este modul universului de a ne spune tuturor să încetinim. Şi, la fel ca şi călătoriile, această criză ne aminteşte de modul în care avem nevoie unul de celălalt, pentru a fi în siguranţă şi a avea grijă unii de alţii. Vremurile grele pun în lumină importanţa serviciilor publice şi a unei bune guvernări, precum şi valoarea vecinilor”, este de părere acesta.