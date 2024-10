RO-Wine Bucureşti - Ediţia de Toamnă. 11-13 octombrie: Un weekend de vinuri premium şi superpremium

O experienţă unică a gustului

Vineri, între 14:00-20:00, sâmbătă şi duminică, între 12:00-20:00, porţile Fratelli Studios se vor deschide din nou iubitorilor de vin.

La această ediţie, festivalul promite o experienţă deosebită, cu multe crame noi din România şi Republica Moldova, alături de importatori premium, cu vinuri atent alese din Franţa, Italia, Spania, Argentina, Chile, Noua Zeelandă sau Australia – în total, în jur de 1.000 de etichete, multe prezente în premieră, dar şi vinuri-simbol, bine cunoscute celor rafinaţi.

Ca întotdeauna, cramele vor fi reprezentate majoritar de către proprietari şi oenologi, cei mai îndreptăţiţi să transmită mai departe povestea vinurilor.



O prezenţă specială la festival va fi Distretto Produttivo Vino di Sicilia, care va aduce zeci de etichete de vin din inima Siciliei. Reprezentanţii cramelor vor oferi vizitatorilor oportunitatea de a explora şi înţelege mai bine bogăţia şi diversitatea vinurilor siciliene.

Masterclass-uri de excepţie

În cele trei zile de festival se vor desfăşura 15 sesiuni masterclass, toate susţinute de specialişti recunoscuţi internaţional, cu tematici care variază de la explorarea unui soi de struguri sau a unei regiuni la afaceri de familie, lansări de crame noi sau reverenţe în faţa unor tradiţii istorice.

Distretto Produttivo Vino di Sicilia va susţine, de asemenea, 2 masterclass-uri speciale: „Chista è a Sicilia” si „U sapuri da me Terra”, vineri şi sâmbătă, unde Chef di ARS Antonino Signorelli va conduce cooking show-uri în care va îmbina vinuri şi produse gourmet autentic siciliene.

În cadrul masterclass-ului Sicily Wines - “Discover the Unicity of Sicilian Wines” veţi avea ocazia să descoperiţi sau să aprofundaţi universul Nero d’Avola D.O.C. şi Grillo D.O.C.



„Tempranillo: The soul of Spanish grapes” este un masterclass organizat de ICEX Ambasada Spaniei, care ne va aduce mai aproape de tradiţia oenologică iberică.

Vor avea loc, de asemenea, prezentari de vinuri de 100 puncte Parker, o degustare de sos de soya Kikkoman cu pairing-uri inovatoare între sosul de soia şi sashimi şi multe momente speciale în care veţi putea explora atât lumea vinului, cât şi gusturile complexe ale universului gourmet.

Vinuri rare şi de colecţie

Vizitatorii festivalului vor avea acces şi la vinuri rare şi de colecţie, toate recunoscute cu scoruri de 100 de puncte de la experţi precum Robert Parker, Jeb Dunnuck şi James Suckling perfecte pentru cei care apreciază cu adevărat arta degustării.

Astel, iubitorii de vin vor avea şansa unică de a gusta vinurile unor crame renumite din Bordeaux: Chateau Ducru Beaucaillou 2009, Chateau Haut Bailly 2009, Chateau Cos d'Estournel 2009, Chateau Montrose 2009, Chateau Troplong Mondot 2009 şi Vieux Chateau Certan 2009.



Delicii gourmet de la Macromex

Macromex va aduce un plus de savoare la festivalul RO-Wine, oferind o selecţie diversificată de produse de brutărie şi patiserie, deserturi rafinate şi diverse delicatese gastronomice, menite să completeze perfect fiecare pahar de vin.

Vizitatorii festivalului se vor putea bucura de două standuri dedicate, unde vor avea ocazia să participe la sesiuni de live-cooking şi degustări de preparate delicioase: preparate pe bază de produse sous-vide, o gamă variată de produse de brutărie La Lorraine, gogoşi sub marca Donut Worry Be Happy, delicatese de cofetărie Dr Oetker, paste italiene cu umpluturi inedite de la Food&Glory şi aperitive cremoase pe bază de brânză Philadelphia.

Mai mult decât un furnizor de top în domeniul ospitalităţii, Macromex este un partener de încredere în eficientizarea aprovizionării în sectorul Horeca şi Retail, prin platformele digitale Bocado.ro şi Mercadi.ro, care facilitează procesul de aprovizionare.

Cu branduri proprii Food&Glory, Edenia, Corso, La Strada şi branduri partenere Philadelphia, La Lorraine şi Dr Oetker, Macromex îşi afirmă poziţia de lider atât în Retail, cât şi în sectorul Horeca, demonstrând angajamentul său faţă de calitate şi inovaţie în domeniul alimentar.

Valdo Invest, lider în echipamente pentru industria alimentară şi vinificaţie, îşi face debutul la RO-Wine Bucureşti. Cu 25 de ani de experienţă şi parteneriate globale, Valdo joacă un rol esenţial în renaşterea vinului românesc.

Cum poţi participa?

Accesul la festival se face pe baza achiziţionării biletului de acces general, iar pentru reprezentanţii Horeca, accesul este gratuit, în baza înscrierii prealabile pe site-ul evenimentului.

Pentru mai multe informaţii despre program şi bilete, vă rugăm să vizitaţi site-ul oficial al festivalului - https://romaniawinefestival.com/.

Vă aşteptăm să descoperiţi alături de noi vinurile extraordinare, delicatesele culinare şi experienţele unice pe care RO-Wine le aduce la Bucureşti în acest weekend!