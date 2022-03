RO-Wine revine in inima Transilvaniei

Iubitorii de vin şi profesioniştii HoReCa au ocazia în weekendul 19 - 20 martie să se bucure de o mult-aşteptată reîntâlnire cu producătorii de vin, în cadrul primei ediţii RO-Wine | The International Wine Festival of Romania din acest an, la Chios Social Lounge, Cluj Napoca.