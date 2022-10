România înregistrează cel mai mare număr de decese cauzate de accidente rutiere din UE

Se estimează că 19.900 de persoane au fost ucise pe drumurile din UE anul trecut, conform cifrelor finale privind decesele cauzate de accidente rutiere pentru 2021, publicate luni de Comisie.

Valorile sunt anunţate în condiţiile în care Comisia găzduieşte anual Premiile de excelenţă în domeniul siguranţei rutiere, prin care sunt recompensate proiectele inovatoare în materie de siguranţă rutieră din întreaga Europă.

Cifrele din acest an anunţă o creştere de 6 % faţă de 2020. Creşterea a urmat unei scăderi anuale fără precedent, de 17 % între 2019 şi 2020, puternic influenţată de scăderea nivelurilor de trafic din cauza restricţiilor de deplasare impuse în pandemie.

La nivelul UE, în 2021 s-au înregistrat 45 de decese în accidente rutiere la un milion de locuitori (de la 20 per milion în Suedia şi 22 per milion în Danemarca, până la 81 per milion în Bulgaria şi 92 per milion în România).

Pentru primele şapte luni ale anului 2022, cifrele preliminare indică o creştere medie cu peste 10 % a numărului de decese cauzate de accidente rutiere în comparaţie cu aceeaşi perioadă a lui 2021. Cu toate acestea, tendinţa actuală este încă sub nivelurile anterioare pandemiei. În cadrul a strategiei sale „Viziunea zero”, Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre în sensul unei abordări holistice a unui sistem sigur, care să includă vehicule sigure, infrastructură sigură, utilizarea în condiţii de siguranţă a drumurilor şi o mai bună îngrijire post-coliziune. Se acceptă pe scară largă că această abordare modernă este ce mai bună metodă de abordare a siguranţei rutiere.