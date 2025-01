România, promovată la târgurile internaţionale de turism din Spania şi Franţa

Între 22 şi 26 ianuarie, România va fi promovată la FITUR Madrid, iar între 23 şi 26 ianuarie, la Les Thermalies Paris.

„Avem o dublă oportunitate de a prezenta frumuseţile ţării şi oferta noastră turistică unor pieţe mari, pentru a atrage cât mai mulţi turişti în România. În primele 11 luni ale lui 2024, am înregistrat cu peste 585.000 de turişti în plus, comparativ cu întreg anul 2023. Spania şi Franţa au reprezentat locurile 6 şi 8 în clasamentul ţărilor de origine pentru turiştii străini. În aceste zile, promovăm la Madrid produse turistice de mare diversitate, de la circuite culturale şi turism rural până la city break-uri, turism activ, welness şi balnear. Pentru că România are o treime din resursele de apă minerală şi termală ale Europei, ne promovăm staţiunile balneare şi turismul de sănătate în cadrul Les Thermalies, cel mai important târg de turism dedicat turismului balnear din Franţa”, declară Bogdan Ivan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului.

Dezvoltarea turismului balnear este o prioritate pentru România, demers susţinut de MEDAT prin Masterplanul Investiţiilor în Turism, dar şi prin finanţări pentru operatorii privaţi dedicate modernizării infrastructurii turistice, balneare, culturale, sportive şi de agrement din cele 38 de staţiuni balneare şi balneoclimatice de la nivel naţional, mai spune ministrul.

După aprobarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025, MEDAT va stabili, în limita alocărilor bugetare disponibile şi cu respectarea prevederilor legale, care vor fi târgurile internaţionale la care România va fi prezentă.