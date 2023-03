România se pune pe colectat PET-uri. Cifrele vizate până în 2026

Calitatea materialelor colectate ar urma să fie mai mare, însă ritmul de colectare pentru alte tipuri de deşeuri va rămâne mai lent. Sunt con­cluziile raportului „The Future of Recycling in Romania in the European Context“, realizat de compania de consul­tanţă Roland Berger şi citat de Ziarul Financiar.

„Per total, creşterea medie anuală a volumelor de PET-uri colectate, aşa cum arată prognozele până în 2026, va fi de 7-10%”, se arată în studiul amintit.

În ceea ce priveşte Uniunea Europeană, rata de colectare pentru PET-uri ar urma să crească la 65-75%. Reglementările ar trebui să accelereze şi ritmul de colectare a altor categorii de materiale.

La ambalajele din sticlă, rata de colectare ar putea ajunge la aproximativ 80% în 2026, tot ca urmare a implementării SGR, arată acelaşi studiu Roland Berger. Prin urmare, volumul total de ambalaje din sticlă care vor fi colectate va creşte în medie cu 10-15% pe an, rate mai mari de creştere urmând să fie înregistrate după 2024. În plus, şi producătorii se vor orienta tot mai mult către ambalajele reciclabile.

Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR) este conceput pentru a încuraja returnarea ambalajelor de băuturi de unică folosinţă pentru a fi reciclate, contribuind în acest fel la creşterea cantităţii şi a calităţii materialelor colectate pentru reciclare. Producătorii de băuturi, prin intermediul administratorului SGR, sunt obligaţi să realizeze obiective minime anuale de returnare a ambalajelor SGR.