România şi Bulgaria ar trebui să intre la „pachet” în spaţiul Schengen. Dacă în calea României s-a interpus Austria, bulgarii au avut probleme cu olandezii. Dacă una dintre ţări nu-şi rezolvă problema, o trage în jos şi pe cealaltă.

Ţările de Jos a fost de acord ca Bulgaria să adere la spaţiul Schengen, a declarat astăzi ministerul olandez al Justiţiei, punând capăt opoziţiei, informează mass-media bulgară.

Tot astăzi, premierul bulgar Nikolay Denkov le-a spus jurnaliştilor de la Bruxelles, după încheierea reuniunii Consiliului European, că se aşteaptă la veşti pozitive. Prim-minsturl a subliniat că astăzi a existat o decizie a guvernului olandez pe această temă.

„Sunt bucuros să anunţ că astăzi Guvernul Ţărilor de Jos a informat Parlamentul cu privire la sprijinul său pentru aderarea Bulgariei la Schengen. Ţările de Jos şi-au exprimat deja în decembrie 2022 sprijinul pentru implementarea deplină de către România a cerinţelor legale Schengen. Felicitările mele ambelor părţi!" - a spus Willmein van Haaften, ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în România, într-un mesaj pe platforma X.

Happy to announce that today the 🇳🇱 government informed the Parliament of its support for Schengen accession of Bulgaria. NL already expressed its support for full application of Schengen acquis to România in December 2022. My congrats to both countries for the good work done! 🥳