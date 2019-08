Să fii la locul potrivit, în momentul potrivit: Un Renault Logan a luat foc lângă un camion de pompieri - VIDEO

Incidentul a avut loc în Guaiba, Brazilia. Într-o înregistrare video care a fost publicată pe 12 august pe reţeaua de socializare online Facebook, automobilul Dacia de culoare albă este surprins în timp ce este oprit într-o intersecţie, iar maşina de pompieri se află în spatele acestuia.

În momentul în care pompierii au depăşit Dacia, ce părea a avea probleme tehnice, aceasta a luat foc în partea din faţă, cei trei ocupanţi ai maşinii ieşind imediat din ea.

Pompierii au avut prezenţă de spirit şi au oprit imediat camionul pentru a stinge incendiul, lucru care s-a întâmplat relativ rapid. Nimeni nu a fost rănit.

Nu se ştie dacă pasagerii din maşină erau români.

Talk about being in the right place at the right time. These folks in Guaíba, Brazil, escaped their car mere moments before the vehicle burst into flames. Even luckier, a fire truck just happened to be driving by and immediately stepped in to extinguish the fire. #WorldNews pic.twitter.com/CFUgc7vFok