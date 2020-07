Sănătate emoţională pentru angajaţii companiilor, cu doar 10 lei pe lună

În acest context au apărut abonamentele 4mind pentru angajaţii companiilor din România cu beneficii complete de sănătate emoţională, într-o singură platformă, oricând şi oricum au nevoie.



Pentru doar 10 lei pe lună, fiecare angajat are acces la toate beneficiile disponibile în platformă şi îşi poate alege metoda care i se potriveşte cel mai bine: 4 sesiuni de psihoterapie şi coaching cu ajutorul unei reţele de specialişti cu acoperire naţională, acces 24/7 la asistentul virtual de wellbeing Serena, precum şi articole, exerciţii, activităţi şi webinarii periodice de wellbeing.



Cu o reţea de specialişti de top în psihoterapie şi coaching, abonaţii 4mind beneficiază, oriunde s-ar afla, de consiliere într-o arie largă de probleme şi provocări de natură emoţională. Toţi specialiştii înregistraţi în reţeaua 4mind sunt licenţiaţi şi certificaţi, unii dintre aceştia fiind pregătiţi să ofere consiliere şi în limbile engleză, franceză, italiană, germană sau maghiară.



Pe lângă cele 4 şedinţe de consiliere incluse şi multiplele resurse de wellbeing pe care angajatul le poate accesa în ritmul său propriu, abonamentele includ în premieră şi o soluţie inovatoare de chatbot, Serena, care îşi propune să fie un prieten virtual disponibil 24/7, oricând este nevoie. Serena oferă sfaturi pentru menţinerea stării de bine, tehnici de gândire pozitivă, metode de combatere a anxietăţii cu ajutorul mini-meditaţiilor şi tehnicilor de vizualizare precum şi teste de personalitate sau recomandări de cărţi de dezvoltare personală.



"Cu toţii am văzut celebrele scene din filme cu personajul aflat în pragul depresiei care intra în cabinetul psihologului, se întinde pe canapea şi invariabil urmează întrebarea “Ce te face să te simţi [introduceţi emoţia negativă]?”. În realitate, terapia nu mai arata chiar aşa în toate cazurile. Acum poţi apela la suport specializat din partea unui psiholog însă ai la dispoziţie şi alte variante prin care poţi primi sprijin emoţional. Abonamentele 4mind reprezintă cea mai convenabilă soluţie pentru companii, fiind un prim pas necesar pentru a reduce barierele către utilizarea serviciilor de psihoterapie şi consiliere pentru sănătate mintala şi pentru prevenirea afecţiunilor de natură emoţională în rândul angajaţilor" sunt de părere cei 4 fondatori: Eliza Stoica, Adina Pintea, Andreea Beleneş şi Dan Boabeş.



Deşi unele companii tind să se concentreze pe oferirea de suport emoţional reacţional (reactiv), pentru asigurarea stării de bine şi îmbunătăţirea sănătăţii mintale pozitive, angajaţii au nevoie de soluţii preventive şi de sprijin personalizat, la momentul potrivit.



Există multe motive pentru care companiile ar trebui să se implice în mod proactiv: reducerea costurilor generate de absenteism, prevenirea şi gestionarea stresului, anxietăţii şi burnout-ului, responsabilitatea socială corporativă, îndeplinirea contractului social pe care angajatorii îl au cu angajaţii lor şi cu societatea în general, menţinerea unei imagini publice pozitive, şi, cel mai important, beneficii financiare semnificative.



Conform unor studii efectuate în Marea Britanie, oferirea beneficiilor de sănătate mintală duce la creşterea cu până la 30 % a productivităţii iar rentabilitatea netă a investiţiei generată pe o perioadă de un an variază între 0,81 EUR şi 13,62 EUR pentru fiecare 1 EUR cheltuit în cadrul programului.





Ce este 4mind Benefits

4mind.ro este prima platformă românească cu beneficii de sănătate emoţională pentru angajaţi care oferă servicii de psihoterapie şi coaching sub forma unui abonament lunar foarte accesibil, uşor de implementat şi de utilizat. Fondat cu o investiţie de 60.000 de euro, start-up-ul 4mind este prezent pe piaţă din aprilie 2020 când a lansat iniţiativa Pro bono de solidaritate în perioada crizei COVID-19 şi a reuşit să pună la dispoziţia a 40.000 de angajaţi servicii de psihoterapie şi coaching gratuite.