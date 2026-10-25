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Scandal uriaș la un festival. Mai multe persoane în stare de ebrietate s-au luat la bătaie

Mai multe persoane în stare de ebrietate s-au luat la bătaie în timpul unui festival. Incidentul a avut loc într-o comună din Caraș-Severin. Scandalul s-a terminat la spital și la secția de Poliție.
Scandal uriaș la un festival. Mai multe persoane în stare de ebrietate s-au luat la bătaie
Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 oct. 2026, 13:38, Social
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Scandalul s-a produs sâmbătă seara. IPJ Caraș-Severin a anunțat că „în jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la izbucnirea unui conflict între mai multe persoane, în comuna Obreja, în zona în care se desfășura evenimentul public Festivalul Fermierilor”.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au intervenit pentru aplanarea conflictului și pentru prevenirea escaladării stării conflictuale, a mai transmis IPJ. De asemenea, polițiștii au stabilit ce s-a întâmplat.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 19:20, pe platoul denumit Esplanadă, pe fondul unor neînțelegeri și al consumului de băuturi alcoolice, între mai multe persoane participante la eveniment, ar fi izbucnit un conflict verbal, care ulterior ar fi degenerat în acte de violență fizică.

Persoanele implicate s-ar fi agresat reciproc, prin aplicarea de lovituri cu pumnii și cu obiecte contondente, conflictul extinzându-se și asupra altor persoane care au intervenit, în conflict fiind implicate persoane cu vârste cuprinse între 27 și 59 de ani”, a mai transmis IPJ.

Mai multe persoane au ajuns la spital

În urma incidentului, mai multe persoane rănite au ajuns la spital. Niciuna nu a rămas internată.

„Polițiștii le-au adus la cunoștință persoanelor vătămate drepturile privind posibilitatea solicitării unui ordin de protecție provizoriu, însă niciuna dintre acestea nu a solicitat emiterea unui astfel de ordin, fiindu-le înmânate formularele necesare pentru adresarea unei cereri către instanță în vederea emiterii unui ordin de protecție”, a precizat IPJ.

În acest caz a fost deschis dosar penal de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe.

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