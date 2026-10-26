Scenariu apocaliptic. Un vulcan submarin ar putea distruge o parte din Italia cu valuri tsunami de peste 20 de metri

Un vulcan submarin din Marea Mediterană ar putea provoca un tsunami de proporții uriașe, iar valurile ar atinge uscatul în câteva minute.

Cele mai expuse sunt câteva regiuni ale Italiei. În scenariul extrem, valurile ar putea avea peste 20 de metri și ar distruge o mare parte a zonelor expuse.

Este vorba despre Marsili, unul dintre cei mai mari vulcani submarini din Europa, situat în Marea Tireniană. Potrivit unui studiu științific, prăbușirea unei porțiuni importante din structura vulcanului ar putea genera valuri care ar ajunge pe uscat în aproximativ 10 minute.

Subiectul a revenit în atenția publicului după cutremurele înregistrate recent în Sicilia.

Specialiștii precizează însă că nu există dovezi privind o legătură între aceste seisme și vulcanul Marsili. Continuarea pe Mediafax Italia.