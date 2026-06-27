Schimbare majoră la bancomate: românii ar putea retrage suma exactă dorită de la orice ATM, indiferent de banca emitentă a cardului

Inițiativa legislativă B409/2026 modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și a fost înregistrată la Senat pe 24 iunie. Proiectul este semnat de zeci de deputați din mai multe formațiuni politice, inclusiv PSD, AUR, UDMR, USR, PNL, SOS, POT, reprezentanți ai minorităților și neafiliați.

Ce ar urma să se schimbe la bancomate

În prezent, numeroși utilizatori care folosesc cardul la ATM-ul unei alte bănci sunt obligați să aleagă dintre câteva valori fixe, de tipul 100, 200, 500 sau 1.000 de lei, fără opțiunea de a introduce manual suma dorită.

Inițiatorii proiectului susțin că această limitare nu este, în cele mai multe cazuri, o problemă tehnică, ci ține de modul în care este configurată interfața bancomatului pentru cardurile emise de alte instituții. În practică, un client poate ajunge să retragă mai mulți bani decât are nevoie, mai ales atunci când suma dorită nu apare printre opțiunile rapide.

Proiectul prevede că prestatorii de servicii de plată care operează bancomate trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea de numerar. Regula ar urma să se aplice tuturor cardurilor emise de prestatori autorizați să funcționeze în România, indiferent de emitentul cardului.

Opțiunile rapide nu dispar

Inițiativa nu elimină variantele de retragere rapidă cu sume prestabilite. Acestea vor putea rămâne pe ecranul ATM-urilor, dar nu vor mai putea înlocui complet opțiunea de introducere manuală a unei sume.

De asemenea, proiectul nu obligă bancomatele să elibereze orice sumă în orice condiții. Retragerea se va face în limita numerarului disponibil în aparat, a bancnotelor existente, a limitelor tehnice și a regulilor de securitate aplicabile operațiunii.

Cu alte cuvinte, utilizatorul ar putea introduce suma dorită, dar ATM-ul ar putea refuza operațiunea dacă nu are bancnotele necesare sau dacă suma depășește limitele zilnice ori tehnice stabilite.

Amenzi pentru operatorii care nu respectă regula

Nerespectarea noii obligații ar urma să fie sancționată contravențional. Proiectul modifică articolul 230 din Legea nr. 209/2019 și introduce amenzi între 50.000 și 100.000 de lei pentru prestatorii de servicii de plată care nu respectă prevederile, în situația în care sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Operatorii de ATM-uri ar avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a se conforma.

De ce spun inițiatorii că este nevoie de schimbare

Autorii proiectului susțin că măsura urmărește eliminarea unui tratament diferențiat între clienții băncii care operează bancomatul și utilizatorii cardurilor emise de alte instituții. În multe cazuri, funcția de introducere manuală a sumei este disponibilă pentru clienții proprii ai băncii, dar nu și pentru clienții altor bănci.

Inițiatorii mai arată că utilizatorii suportă adesea comisioane pentru retragerile de la bancomatele altor bănci, dar nu beneficiază întotdeauna de posibilitatea de a decide suma exactă pe care vor să o retragă.

Măsura nu elimină comisioanele de retragere și nu schimbă limitele stabilite de bănci pentru carduri. Ea vizează strict interfața ATM-urilor și dreptul utilizatorului de a introduce o sumă personalizată, atunci când retragerea este posibilă tehnic.

Proiectul nu este încă lege

Schimbarea nu se aplică deocamdată. Propunerea legislativă se află la Senat, prima Cameră sesizată. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președinte și publicat în Monitorul Oficial.