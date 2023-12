Se lucrează pe şantierul Teatrului de Vară din Parcul Bazilescu, în Sectorul 1 din Bucureşti

„Se lucrează intens pe şantierul Teatrului de Vară „Nicolae Bălcescu” din Parcul Bazilescu. Mulţi nu m-au crezut atunci când mi-am luat angajamentul că vom reface teatrul din Parcul Bazilescu”, spune primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Potrivit edilului, primele măsuri de intervenţie au vizat consolidarea construcţiei pentru a mări considerabil gradul de asigurare al imobilului la cutremure.

Astfel, au fost construite fundaţii noi, care au fost armate cu oţel.

„Am cămăşuit pereţii, am desfăcut instalaţiile vechi şi am demolat planşeele prefabricate care nu mai puteau fi utilizate. Alte echipe au lucrat la realizarea unor elemente de rezistenţă importante: pereţii structurali din beton armat care vor placa, pe ambele feţe, şpaleţii de zidărie. Cu alte cuvinte, în ultimele săptămâni am construit fundaţii şi pereţi noi, din beton armat, la clădirea Teatrului de Vară. Folosim materiale de calitate şi dăm atenţie la detalii pentru că îmi doresc ca aceste lucrări de reabilitare şi modernizare din Parcul Bazilescu să fie un model de bune practici pentru salvarea unei clădiri de patrimoniu”, spune Armand, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Clădirea este construită în 1953 şi nu a mai fost reabilitată după anii ‘90.