Secţia de Terapie Intensivă, dedicată bolnavilor Covid 19 dintr-un mare spital din ţară, a fost dotată cu o staţie de monitorizare centralizată

Staţia de monitorizare centralizată a fost montată la secţia ATI dedicată bolnavilor Covid 19. Reprezentanţii spitalului gălăţean spun că aparatul va uşura munca asistentelor şi a medicilor şi va îmbunătăţi supravegherea pacienţilor în stare gravă.

Staţia cumpărată de Banca Mondială nu înlocuieşte sistemul folosit până în prezent şi fiecare pacient este în continuare urmărit de asistente cu ajutorul monitorului de lângă pat.

„Este o staţie de monitorizare centralizată. Caracteristica acestei staţii este că dublează practic activitatea de monitorizare a pacienţilor internaţi pe secţia COVID-19. Nu înlocuieşte monitorizarea pacienţilor, fiecare pacient care este internat la ATI, Secţia Covid, are propria monitorizare. Adică are monitor care este supravegheat de asistenta dinăuntru. O dublarea acestei monitorizări are loc prin această staţie centralizată”, a declarat presei, Mihaela Anghel, medic specialist ATI.

Staţia de monitorizare centralizată are şase monitoare care oferă informaţii în timp real despre situaţia pacienţilor. Astfel, arată orice tulburare de ritm, măsoară tensiunea arterială, temperatura şi saturaţia periferică a oxigenului, acesta din urmă fiind un indicator foarte important în cazul pacienţilor cu insuficienţă respiratorie.

„Particularitatea este că înglobează şase monitoare. Fiecare monitor ne ajută să putem supraveghea în timp real un traseu EKG, acest traseu poate arăta orice tulburarea de ritm care poate apărea, iar noi, din exterior, putem anunţa, interveni şi lua decizii de a stopa acea tulburare de ritm. Ce este particular este că noi, din exterior, avem posibilitatea de a porni şi a măsura tensiunea arterială în timp real. Cel mai important parametru pe care noi îl monitorizăm la pacientul cu insuficienţă respiratorie în cadrul bolii COVID este saturaţia periferică a oxigenului. De asemenea, doi senzori de temperatură, care ne ajută să monitorizăm în timp real temperatura pacientului. Este un instrument extrem de util care are multe beneficii”, a precizat dr. Mihaela Anghel.

În prezent, Secţia de Terapie Intensivă dedicată bolnavilor de Covid 19 are şapte paturi. Numărul locurilor se va dubla luna viitoare. În luna august, la Spitalul Judeţean vor ajunge nouă ventilatoare mecanice portabile comandate de Consiliul Judeţean Galaţi, cele mai multe urmând să fie folosite pentru bolnavii de Covid 19.