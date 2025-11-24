Sectorul construcțiior în Europa: scăderi în vest, creșteri în estul continentului. Spania, Germania și Austria au înregistrat cele mai mari scăderi în ultimul an

În august 2025, producția în construcții a scăzut ușor în zona euro și a rămas stabilă la nivelul UE comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată estimările preliminare Eurostat. Față de august 2024, producția a crescut cu 0,1% în zona euro și a rămas stabilă în UE.

În schimb, comparativ cu august 2024, producția în construcții din România a avut o scădere anuală de doar 1,1%, semnificativ mai redusă decât scăderea anuală a Ungariei (-13,6%). Această distincție arată că, deși luna august 2025 a adus un recul puternic ( -26,3%), pe termen anual România rămâne relativ stabilă în sectorul construcțiilor.

Alte țări au înregistrat creșteri anuale importante, precum Slovenia (+25,2%), Cehia (+17,0%) și Slovacia (+13,8%).

Scădere cu 0,3% în zona euro și creștere cu 0,5% în UE față de septembrie 2024

În septembrie 2025, comparativ cu august 2025, producția ajustată sezonier în construcții a scăzut cu 0,5% în zona euro și a rămas stabilă la nivelul UE , conform primelor estimări ale Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene . În august 2025, producția în construcții a scăzut cu 0,2% în zona euro și cu 0,8% în UE .

În septembrie 2025, comparativ cu septembrie 2024, producția în construcții a scăzut cu 0,3% în zona euro și a crescut cu 0,5% în UE .

Conform datelor comparative lunare din perioada august-septembrie 2025, Spania a înregistrat a doua cea mai mare scădere a producției, de 1,5%, doar după Republica Cehă (3,3%) și chiar înaintea Franței, cu 1,3%.

Țările cu cele mai mari creșteri lunare (între august și septembrie) au fost Ungaria (16,3%), România (7,7%) și Slovenia (5,0%).

Comparație anuală pe sectorul construcțiilor și pe state membre

În zona euro, în septembrie 2025, comparativ cu septembrie 2024, producția în construcții

a scăzut cu 4,1% pentru construcția de clădiri,

a crescut cu 2,0% pentru ingineria civilă,

a crescut cu 0,9% pentru activitățile specializate de construcții.

În UE, producția în construcții

a scăzut cu 2,5% pentru construcția de clădiri,

a crescut cu 2,6% pentru ingineria civilă,

a crescut cu 1,5% pentru activitățile specializate de construcții.

Printre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale producției în construcții au fost înregistrate în Slovenia (+25,7%), Slovacia (+18,7%) și Ungaria (+15,1%). Cele mai mari scăderi au fost observate în Spania (-4,8%), Austria (-3,1%) și Germania (-2,2%).