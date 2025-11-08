Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, cei care „ne stau alături ca niște frați mai mari” / Unul e protectorul militarilor, celălalt – al jurnaliștilor și scriitorilor

„Îngerului i se pot atribui – și i s-au atribuit mereu – toate motivațiile legitime ale vocației protectoare. Între înger și om e o străveche, originară rudenie.

Au conviețuit într-o atemporală fraternitate în Rai, înainte de Cădere, și se vor regăsi în aceeași condiție, strălucitori (quasi astra, cum spune Grigorie cel Mare), la sfârșitul timpului (Matei 22, 30). Orice cale spirituală e o încercare de redobândi isanghelia paradiziacă, înrudirea pierdută cu îngerii, egalitatea cu ei.

În această încercare, protectorii cerești ne stau alături ca niște frați mai mari (Isaac Sirul) cu care avem în comun natura „rațională” (Grigorie cel Mare)”.

„Ne stă alături ca un frate mai mare”

Astăzi nu-i sărbătorim doar pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ci pe toate puterile cerești, toate cetele îngerești, care nu s-au despărțit de Dumnezeu.

Astăzi este și ziua îngerului nostru păzitor, care, așa cum spune Andrei Pleșu în pasajul de mai sus (preluat din cartea sa, „Despre Îngeri”), „ne stă alături ca un frate mai mare”.

„Nu ştiu a vorbi despre îngeri, dar vă pot vorbi despre un popor care trăieşte laolaltă cu îngerii. Mă veţi întreba de unde ştiu asta, de vreme ce nu văd îngeri. Vă voi spune că întreaga istorie a poporului român e legată de îngeri, căci doar cu ajutorul îngerilor un popor atît de mic şi încolţit din toate părţile de uneltirile marilor imperii a reuşit să-şi păstreze credinţa ortodoxă, limba şi obiceiurile”, spunea și Savatie Baștovoi în discursul „România Îngerilor” la Salonul de la Paris, din 2013.

Sărbătorim, deci, lumea creată din nimic de Dumnezeu

Lumea îngerilor cuprinde trei grupuri suprapuse: Serafimii, Heruvimii, Scaunele (o grupă), Domniile, Puterile, Stăpâniile (a doua grupă) și Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii (a treia grupă).

Îngerii nu au trup, nu au sex, îngerii nu se înmulțesc, îngerii nu mor.

Îngerii vorbesc prin gânduri, dar, uneori, pot lua trup și voce ca să se adreseze oamenilor, așa cum s-a întâmplat în multe situații biblice, raportate în ambele Testamente.

Îngerul întărește omul, îl susține în lucrarea lui de a schimba lumea, nu-l părăsește niciodată pe om, dar, în același timp, nu are permisiunea de a interveni în viața omului decât la cererea (rugăciunea) acestuia, pentru că, dacă Dumnezeu respect liberul arbitru al omului, cu cât maim ult îngerul să n-o facă?

Cine este Mihail?

În ebraică, „Mihail” înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?” (Mi – cine?, Ka – ca?, El – Dumnezeu) – o întrebare retorică ce vrea să sugereze că nimeni nu este ca Dumnezeu și că Dumnezeu e unul singur, fără început și fără sfârșit.

Mihail e slujitorul silențios al sfințeniei, apărătorul lui Israel (înțeles aici ca Domn în templul care suntem noi), Mihail e cel care s-a ridicat și se va ridica în apărarea poporului celui credincios, cel de sabia căruia se tem diavolii, marele voievod (arhanghelul) care-i va apăra pe cei drepți, la ceasul din urmă.

Mihail l-a călăuzit pe Lot și familia sa la ieșirea din Sodoma și tot el i-a scos din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, Mihail l-a sprijinit în luptă pe Ghedeon și l-a mustrat pe vrăjitorul Valaam și tot el l-a eliberat pe Sfântul Apostol Petru din închisoare.

Arhanghelul Mihail e considerat, de altfel, protectorul Forțelor Armate Române.

Cine este Gavriil?

„Și, iată, stătea înaintea mea cineva cu înfățișare de om… și am auzit un glas omenesc… care a zis „Gavriile, tâlcuiește-i vedenia aceasta” (Daniel 8:15 – 16).

Gavriil e cel care anunță, e cel care explică, e cel care luminează tainele Domnului, e simbolul înțelegerii spirituale.

„Am venit să te fac să înțelegi”, îi spune Gavriil profetului Daniel. Gavriil vine „în zbor iute” pentru a-l înștiința de planul lui Dumnezeu – cele 70 de săptămâni până la venirea Unsului (Mesia).

Gavriil e „purtătorul de cuvânt” al Domnului.

El e vestitorul promisiunii mesianice, el face legătura dintre Vechiul și Noul Testament, el îl anunță pe preotul Zaharia că soția lui, Elisabeta, va naște prunc „Eu sunt Gavriil, care stau înaintea lui Dumnezeu, și am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună” (dar Zaharia pune la îndoială vedenia și atunci Gavriil îl amuțește până înainte de venirea pe lume a lui Ioan, cel care va deveni Botezătorul).

Gavriil e vestitorul

Gavriil e simbolul ascultării, al bucuriei divine, căci el aduce vești bune – el a anunțat-o pe Maria că „va lua în pântece”, prin urmare, Gavriil, devine vestea bună a umanității.

„Fie mie după cuvântul tău”, spune Maria, care, în smerenia și curăția ei, nu pune la îndoială cuvântul arhanghelului.

Gavriil e, de altfel, considerat protectorul ziariștilor, al tuturor celor care lucrează cu cuvântul scris sau vorbit (scriitori, oratori) și care-și pun cuvântul în sluba binelui.

Gavriil e îngerul pedepsitor al nelegiuiților, e puritatea, pacea, dreptatea.

„Gavriil”, ca substantiv propriu, s-a sudat din termenii ebraici „gabar„ (putere) și „El” (Dumnezeu) – „Dumnezeu este puterea mea” sau „Omul lui Dumnezeu”.

Gavriil e singurul, scrie Sfântul Preot Mărturisitor Stăniloaie, căruia i s-a descoperit misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu, el devenind, prin aceasta un luminător al tainei Lui: „Acum, zice, s-a făcut cunoscută prin Biserică, Începătoriilor și Stăpâniilor, înțelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu” (Ef. 3, 10).

La mulți ani, Mihai, la mulți ani, Gabriel!

În România, aproximativ 1,4 – 1,5 milioane de oameni își sărbătoresc onomastica de Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Aproximativ 826.317 dintre aceștia sunt bărbați și 634.195 – femei.

Aproximativ 369.165 poartă prenumele Mihai și aprox. 324.983 – Gabriel. Sunt 60.822 de „Mihaili”.

Sunt aproape 367.678 de „Mihaele” și 255.055 de „Gabriele”.

Sărbătoriți, însă nu vă uitați îngerii păzitori, care merită o rugăciune de mulțumire, căci ei sunt mereu alături de dvs.