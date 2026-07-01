Soluțiile lui Ciucu pentru prevenirea inundațiilor în București: bazine de retenție sub două parcuri

Potrivit primarului general, una dintre principalele cauze ale inundațiilor este faptul că rețeaua de canalizare a fost proiectată pentru un alt regim de precipitații, iar dezvoltarea urbană a făcut ca aproximativ 75% din suprafața Capitalei să fie impermeabilă.

„Actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are multe limite: nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice. Bucureștiul a ajuns 75% impermeabil (…), din cauza dezvoltării și a neaplicării unor metode și tehnici de construcție care să permită permeabilitatea apei”, a transmis edilul.

Două mari bazine de retenție

Principala măsură propusă este construirea a două mari bazine de retenție, unul sub Parcul Izvor și celălalt sub Parcul Operei. Acestea ar urma să preia volumele mari de apă în timpul ploilor torențiale și să le evacueze treptat în râul Dâmbovița.

„În loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenție mari, care să descarce treptat apa în râul Dâmbovița (în funcție de viitură) și să o rețină pentru perioadele secetoase, pentru irigații”, a explicat Ciucu.

Investițiile ar reduce vârfurile de viitură și ar diminua presiunea asupra sistemului de canalizare, potrivit primarului general.

Investiții împreună cu Apa Nova

Ciucu spune că a discutat în ultimele luni cu Apa Nova despre investițiile necesare și că a fost ales scenariul de dezvoltare considerat cel mai amplu.

„Avem deja un plan și soluții pentru finanțarea acestor investiții. Dădusem deja dispoziție Direcției de Servicii Publice din PMB să organizeze comisiile comune cu Apa Nova pentru a discuta planul asumat de investiții. L-am ales pe cel maximal”, a afirmat acesta.

Potrivit Primăriei Municipiului București, Apa Nova lucrează deja la studiul de fezabilitate pentru un bazin de retenție care ar putea fi construit sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol. Acesta ar urma să preia apele provenite din zona de deal și să reducă riscul de inundații în cartierele din apropiere.

„Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmbovița, și nu în canalizare. Canalizarea nu face față. Acestea sunt soluțiile realiste pentru a limita riscurile de inundație în București”, a declarat primarul.

Conceptul de „oraș-burete”, în proiectele publice

Primăria Capitalei intenționează să introducă în proiectele publice elemente specifice conceptului de „oraș-burete”, care presupune creșterea suprafețelor permeabile și o mai bună absorbție a apei de ploaie.

Ciucu a precizat că aceste măsuri vor fi implementate în colaborare cu primăriile de sector.

Anunțul primarului general vine în urma furtunii care a afectat Bucureștiul marți și în noaptea următoare, provocând inundații în mai multe zone ale Capitalei și perturbând circulația rutieră și transportul public. În aproximativ 10 ore au căzut aproape 70 de litri de apă pe metrul pătrat, iar mai multe străzi, pasaje și stații de metrou au fost inundate.

Ciucu: Recomandări pentru bucureșteni

Pentru Capitală este în vigoare și o nouă avertizare cod portocaliu emisă de ANM, valabilă de miercuri, ora 15.00, până joi, ora 6.00. Meteorologii anunță vijelii puternice, averse torențiale, grindină și descărcări electrice frecvente.

Primarul general le-a recomandat bucureștenilor să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo severe și zonele cu arbori.

„Este foarte important ca oamenii să nu iasă din case sau din incinte, în această perioadă, și să evite zonele cu copaci”, le-a transmis edilul Capitalei.