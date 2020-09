Stâlp lăsat în mijlocul drumului, în comuna Ocoliş. Primarul: „Orice lucrare implică şi sacrificii. Aşa e zona, e valea şi drumul”. FOTO

Autorităţile din comuna Ocoliş, judeţul Alba, au deviat un drum comunal din cauza lucrărilor de refacere a unui pod şi au lăsat în mijloc un stâlp de electricitate. Primarul din Ocoliş, Alin Jucan, a declarat pentru MEDIAFAX că, în ciuda situaţiei, pe drumul deviat cu stâlpul în mijloc pot circula atât maşinile, cât şi camioanele.

Edilul susţine că, din punct de vedere tehnic, nu exista altă soluţie decât de a lăsa stâlpul în mijlocul drumului deviat.

„S-a realizat o deviere a drumului comunal deoarece se lucrează la un pod din zonă. Devierea este provizorie până se va putea reda circulaţiei podul, undeva prin luna octombrie, după estimările noastre. A rămas pe drumul deviat primul stâlp de înaltă tensiune care nu se poate muta, am vorbit şi cu Electrica. Altă soluţie tehnică nu am avut, fiind vorba de o rezervaţie naturală, este singura variantă pe care am putut să o luăm în calcul”, a explicat edilul.

Conform acestuia, soluţia drumului deviat a fost agreată cu constructorul podului şi cu responsabilii de la proiectare fiind cuprinsă în organizarea de şantier.

„Orice lucrare nouă implică şi sacrificii. Aşa e zona, e valea şi drumul. Nu puteam muta zece stâlpi pentru o deviere provizorie care durează câteva luni”, a menţionat Alin Jucan.

Drumul comunal se află într-un defileu din Cheile Runcului.