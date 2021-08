Invitat în emisiunea ,,InSecuritate”, de la Aleph News, Stelian Nistor, Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România a oferit un moment inedit şi a rostit jurământul depus de membrii Ritului la orice activitate comună.

,,Stelian Nistor: Domnule Nicolae, nu pot să vă răspund altfel decât să vă spun care este jurământul pe care noi îl depunem, membrii Ritului Scoţian din România, la orice activitate comună, ritualistică, în deschidere se reiterează acest jurământ. Pentru că am auzit în spaţiul deschis românesc că nu e bine, că ai jurat la două instituţii, la trei, cum să juri şi la Masonerie, am să vă spun Jurământul, pentru că eu am dreptul să fac asta.

Jur credinţă ţării mele, România! / Jur să-i apăr, chiar cu preţul vieţii mele, Numele, Poporul şi Drapelul Tricolor / Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Consideraţi că este un jurământ mai mic decât altele care se depun în ţara asta?

Bogdan N: Este ceva ce vă onorează şi ar trebui să-i onoreze pe toţi cei care vă calcă pragul. Şi cred eu că, în seara asta, aţi eliminat o bună parte, dacă nu cea mai mare parte, din neştiinţa care a înconjurat criticile, nemulţumirile sau privirile piezişe în legătură cu apartenenţa la Ritul Scoţian Antic şi Acceptat din România. Vă mulţumesc pentru acest moment inedit!”

Stelian Nistor: ,,Poate cineva peste 50 de ani va întreba, măi, cine era mason în 2021?”

,,O să încep cu ceea ce nu se vede. Şi ce nu se vede, cu certitudine este starea de mai bine pentru că ceea ce le spun membrilor noştri este că noi pregătim în fiecare zi momentul în care vom deveni înaintaşii celor care vor veni. Şi poate cineva peste 50 de ani va întreba, măi, cine era mason în 2021?

Caritatea este principala activitate a noastră, în afara organizaţiei. Dar suntem foarte discreţi şi aici. În spatele acestei formulări se poate ascunde ipocrizie. Nu, nu este cazul! Sprijinim preponderent excelenţa. Sprijinim copii foarte talentaţi şi cazuri de excepţie pentru că restul cazurilor sociale sunt în atribuţia Statului. Sunt oameni salarizaţi pentru asta.”

Stelian Nistor: ,,Ce am încercat eu să fac şi 99% am reuşit, ca în 2025, Conferinţa Mondială a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat să se ţină la Bucureşti”

Există o diplomaţie masonică paralelă sau este doar o teorie a conspiraţiei? Care sunt obiectivele României în plan masonic internaţional?

,,De atunci (n.r. din 2016), România a exercitat funcţia de preşedinte al acestei conferinţe doi ani de zile, iar la alegerile de la Berlin, pentru conferinţa următoare, Germania a câştigat poziţia de preşedinte, Elveţia, pe cea de vicepreşedinte şi la propunerea Germaniei s-a mai dat un termen de doi ani României ca vicepreşedinte. Datorită sau din cauza pandemiei, dar este fără precedent!

Tot România va ocupa poziţia de preşedinte al Conferinţei Mondiale a Ritului Scoţian Antic şi Acceptat. Trebuia să se întâmple asta în 2020, în Paraguay, la Asuncion, datorită sau din cauza pandemiei s-a mutat până în 2022. Deocamdată, am fost anunţaţi că în 2022 se va întâmpla lucrul ăsta. Ce am încercat eu să fac şi 99% am reuşit, ca în 2025 această conferinţă să se ţină la Bucureşti şi voi încerca să mut un pic alegerile pentru 2025 pentru că practic ne-au mai rămas trei ani din mandatul de 5 ani şi de ce să fi irosit doi ani.”

Stelian Nistor: ,,Fiecare dintre noi îşi reprezintă ţara şi interesul ţării sale”

Invitatul lui Bogdan Nicolae dezvăluie şi cum se desfăşoară dialogul României cu două super-puteri - China, Rusia, aflate şi ele în această organizaţie mondială - care generează ştiri zilnic în planul securităţii naţionale? Mai rămân valabile, în această conjunctură, principiile ,,frăţietate, egalitate, libertate” după care se ghidează masoneria?

,,Altfel. Acesta este imensul avantaj al acestei organizaţii, faptul că dialogul este altfel şi nu ţine cont de asta. Asta este partea frumoasă. Ce nu vede este că fiecare ţară, din punct de vedere masonic, la acest tip de reuniuni şi la acest tip de organizări, îşi apără interesele propriei ţări. La fel face şi România. (…) Din păcate, Masoneriile mari au în spate ţări mici şi ţări mari care au masonerii mici. Masoneria Rusă are aproximativ 400 de membri.

Pentru că, la momentul la care va fi nevoie ca Masoneria să le rezolve problemele, mai mult decât o face, sunt sigur că Putin e capabil să mobilizeze 200.000 de masoni în 48 de ore foarte politicoşi, tăcuţi, cu uniforme neinscripţionate. Nu e chiar glumă. Dar, fiecare dintre noi îşi reprezintă ţara şi interesul ţării sale. Mai rău cu ţările care nu prea au interese!”, mărturiseşte Stelian Nistor.

Stelian Nistor: ,,În timpul adunării rituale, nu se discută nici politică, nici afaceri. Este interzis!”

Stelian Nistor susţine că unul dintre cele mai importante scopuri pe care masoneria le are este să existe pe harta lumii. Dincolo de asta, dezvăluie faptul că, în ciuda speculaţiilor făcute, masonii sunt oameni plătitori de cotizaţie.

,,Masoneria se exprimă pe trei module: ritualul, agapa – adică continuarea la o gustare unde se descătuşează energiile informale – şi exprimarea noastră în societatea unde trăim restul timpului din viaţă. În timpul adunării rituale, nu se discută nici politică, nici afaceri. Este interzis şi asumat interzis!”

Stelian Nistor: ,,Noi suntem plătitori de cotizaţie, ca în orice organizaţie”

,,Eu însumi îmi plătesc cotizaţia. La prima Sesiune Naţională dintr-un an care se întâmplă toamna – în 21 septembrie se deschide Anul Masonic – primul lucru sau între primele pe care îl fac într-o adunare cu 1.000-1.200 de oameni este să proiectez chitanţa care certifică faptul că fratele Stelian Nistor a plătit cotizaţia pe anul respectiv. Din această cotizaţie, dacă nu furi, se pot face toate lucrurile bune!”, conchide Stelian Nistor, Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat din România, invitat în emisiunea InSecuritate, de la Aleph News.