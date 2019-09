Student în Bucureşti. Chirie sau cămin? Factorii care influenţează decizia tinerilor

Studenţii veniţi la studii în Capitală care aleg chiria spun că au nevoie de intimitate, iar tinerii care care optează pentru cămin sunt influenţaţi de taxa mică şi de nevoia de socializare. Preţurile pentru un loc în cămin nu depăşesc 130 euro pe lună, în vreme ce chiria ajunge la 300 euro.

Studenţii din provincie, veniţi în Bucureşti pentru facultate, s-au pregătit din timp pentru una dintre cele mai mari provocări din anii facultăţii: găsirea unui loc care să le devină „casă” pe perioada în care vor urma cursurile unei universităţi.

În această privinţă, părerile sunt împărţite. Studenţii aleg gazda pentru comoditate şi intimitate, iar tinerii care optează pentru cămin spun că preţul mic pentru o cameră le-a influenţat decizia, dar şi nevoia de socializare.

Preţurile pentru un loc la cămin în Bucureşti pornesc de la 130 de lei şi pot urca până la 600 de lei, în funcţie de cămin, numărul de persoane dintr-o cameră, dar şi de situaţia persoanei cazate - student la buget, student la taxă etc. În aceste condiţii, suma pe care un student trebuie să o scoată lunar din buzunar pentru cazarea în cămin nu depăşeşte 130 de euro.

În schimb, pentru a locui în chirie, studenţii trebuie să scoată din buzunare, lunar, cel puţin între 200 şi 300 de euro. O metodă tot mai practicată de studenţii veniţi în Bucureşti pentru a urma cursurile unei facultăţi este aceea de a închiria un apartament cu două sau trei camere în care să locuiască alături de alţi colegi. În general, studenţii care aleg această variantă se orientează spre chiriile din zonele periferice ale Capitalei, unde preţurile variază între 300-400 de euro şi nu în centru, unde pentru un apartament cu două camere, sumele ajung la sume cuprinse între 500 şi 700 de euro, sau chiar depăşesc acest prag.

Georgia este studentă în Bucureşti şi locuieşte în chirie, într-o garsonieră din zona Piaţa Muncii, pe care a închiriat-o cu 300 de euro. Tânăra, care este din Hunedoara, spune că principalele motive pentru care a ales gazda în detrimentul căminului sunt legate de aspecte precum intimitate şi spaţiul personal.

„Locuiesc în chirie, în primul rând pentru intimitate, întrucât este un aspect foarte important pentru mine. Totodată, un alt motiv pentru care am ales chiria a fost faptul că spaţiul personal într-un cămin, fie el de stat sau privat, este foarte mic”, precizează Georgia.

Condiţiile de care dispune studenta sunt bune: beneficiază de toate dotările, iar garsoniera e recent renovată.

„Pentru mine este foarte important ca locul în care trăiesc să fie unul confortabil în care mă simt în siguranţa”, a mai spus Georgia.

Momentan, tânăra este susţinută financiar de părinţii ei, dar spune că, în curând, va contribui la toate aceste cheltuieli, întrucât urmează să se angajeze.

Maria este un alt student care a ales chiria în detrimentul căminului. Alegerea studentei a fost influenţată de comoditatea pe care un apartament o oferă, dar şi de intimitatea care, în camerele de cămin, este aproape inexistentă. Tânăra locuieşte într-un apartament cu două camera din zona Titan.

„Stăm două persoane aici. Locuiesc alături de sora mea, ea fiind salariată. Chiria este în total 400 euro. Aşadar, plătesc în jur de 200 euro”, spune Maria, care este din Slatina.

Cât despre condiţiile pe care le are în chirie, Maria spune ca acestea sunt „foarte bune”: „Nu-mi lipseşte nimic. Am un pat confortabil şi un balcon închis foarte frumos. Am închiriat apartamentul alături de toate electrocasnicele de care ai nevoie într o gospodărie”.

Studenta spune că toate cheltuielile sunt suportate de ea şi sora sa, ambele având un job în momentul de faţă, însă şi părinţii le ajută în continuare „destul de mult”.

Socializarea, importantă pentru studenţii din cămine

Paul este din Tulcea şi este unul dintre studenţii care a ales unul dintre căminele bucureştene din zona Timpuri Noi şi spune că la baza luării acestei decizii au contribuit o serie de factori.

„Unul dintre motivele principale pentru alegerea făcută este poziţia căminului, aproape de facultate şi zona centrală, un alt motiv pregnant este modul de convieţuire pe care-l implică şederea la cămin: socializarea. (...) Condiţiile sunt bune având în vedere faptul că baia face parte din habitat şi e curat: femeile de serviciu fac curat în camere din 2 în 2 zile, e voie bună, gălăgie, preţ accesibil şi direct proporţional cu condiţiile”, spune Paul.

Studentul a precizat că locuieşte într-o cameră de două persoane şi lunar plăteşte pentru cazare 600 de lei, adică aproximativ 126 de euro. Paul este sprijinit financiar de întreaga familie.

Ana este din Târgovişte şi locuieşte într-un cămin din Grozăveşti, într-o camera de două persoane: „Este mai ieftin, chiria este teribil de scumpă în Bucureşti”.

„Sunt condiţii oarecum decente, dar dezamăgitoare, dacă le comparăm cu căminele private sau cele de stat din alte ţări. Sunt multe lucruri ce pot fi puse la punct uşor, doar că nu interesează pe nimeni”, a completat aceasta.

Ana a precizat faptul că nu este nevoită să plătească taxa de cazare în cămin, întrucât mama sa este profesor. Pentru a-şi acoperi celelalte cheltuieli specifice vieţii de student, Ana are un job part-time, însă este susţinută şi de părinţii care o ajută în continuare.

Trei dintre cele mai mari universităţi din Capitală, ASE, Universitatea Bucureşti şi Politehnica se pregătesc să-şi primească studenţii cu mii de locuri de cazare în cămine - unele recent amenajate.

Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a precizat, că în ceea ce priveşte numărul solicitărilor pentru cazarea în cămin în anul universitar 2019-2020 s-au înregistrat scăderi evidente.

„Nu am mai avut atât de multe ca în anii precedenţi. Atunci aveam foarte multe, nu satisfăceam decât undeva între 56-60% din cereri, anul acesta am satisfăcut cam 90% din cereri. Au fost peste 5.000 de solicitări, 5.500 de solicitări pe 4.900 de locuri”, spune rectorul ASE.

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) pune la dispoziţia studenţilor peste 13.000 de locuri de cazare în acest an, potrivit purtătorului de cuvânt al UPB, Cornel Chira.

Pentru anul universitar 2019-2020, Universitatea din Bucureşti oferă studenţilor săi un număr de aproximativ 4.400 de locuri de cazare, în căminele Gaudeamus, Poligrafie, Stoian Militaru, Fundeni, Leu C, precum şi în Complexurile Grozăveşti, Mihail Kogălniceanu, Theodor Pallady şi Măgurele.

Studenţii din toată ţara încep oficial, marţi, 1 octombrie, cursurile anulului universitar 2019-2020.

