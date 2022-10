Studenta care găteşte reţete gravate pe pietre funerare: Sunt bune de mori!

Un cimitir este poate cel mai neaşteptat loc pentru a găsi reţete de pregătit acasă pentru o cină cu familia sau cu prietenii. Cu toate acestea, Rosie Grant, o studentă în vârstă de 33 de ani şi aspirantă la postul de arhivist, a reuşit să îmbine două dintre cele mai mari pasiuni ale sale - pentru gătit şi pentru cimitire - şi să facă din reţetele morţilor unul dintre hobby-urile preferate.

„Totul a început în timpul lockdown-ului, a scris femeia pentru The Guardian. „La fel ca mulţi, am încercat să gătesc pentru prima dată şi am creat un cont TikTok. Când a început pandemia, tocmai începusem un stagiu la Cimitirul Congresului din Washington DC, unul dintre cele mai vechi cimitire din Statele Unite”.

Profesorul ei a sfătuit-o să folosească noul ei profil de socializare pentru a documenta stagiul şi astfel a luat naştere „arhiva fantomă”. Algoritmul a făcut restul şi în mai puţin de un an afacerea lui Grant a devenit virală. „Am descoperit cimitirul TikTok, care este o nişă uriaşă”, a spus ea pentru Washington Post, explicând că a găsit nenumărate conturi având cimitirul ca tematică.

„Ei se definesc ca tafofili, oameni pasionaţi de cimitire, înmormântări şi pietre funerare”. Dar Grant a mers mai departe şi a reunit pentru prima dată două audienţe, cel al Cimitirului TikTok şi cel al Sweets TikTok.

Prima reţetă descoperită şi reprodusă acasă a fost cea de biscuiţi, o listă simplă de ingrediente gravată pe piatra funerară a lui Naomi Odessa Miller-Dawson din Brooklyn, New York.

Rosie şi-a revenit în timp ce le gătea şi apoi a publicat videoclipul pe reţeaua de socializare, unde a explodat ajungând la peste 80 de mii de like-uri şi 400 de mii de vizualizări.

Tortul din Utah

Grant a început să caute alte reţete gravate pe pietre funerare până când a găsit unele în Statele Unite şi două în Israel. În ultimul an, a făcut prăjituri de Crăciun, prăjituri cu ciocolată fără coacere cu fulgi de ovăz, pâine cu curmale, sandvişuri cu nucă, plăcintă cu drojdie, plăcintă cu piersici, plăcintă cu afine şi cu brânză.

Pasiunea ei a determinat-o şi să călătorească. Pentru a doua reţetă a mers în Utah, Logan, la mormântul Marthei Kathryn „Kay” Kirkham Andrews, unde este gravat procedura de preparare a unui tort de ciocolată.

Până acum, peste o duzină de reţete au fost descoperite pe pietre funerare din New York, Iowa, Alaska, Louisiana, California, Utah, Washington şi Israel. Rosie a vizitat doar trei, dar scopul ei „este să le viziteze pe toate”. „Pe lângă faptul că învăţ să gătesc, mi-a plăcut foarte mult să cercetez vieţile femeilor din spatele reţetelor: până acum, toate pietrele funerare pe care le-am găsit erau ale femeilor”. conchide Grant în The Guardian.

„A existat o supravieţuitoare a Holocaustului, o persoană care a lucrat la oficiul poştal toată viaţa şi o femeie din Alaska care avea sigla mărcii Cool Whip gravată pe piatra funerară”, încheie creatoarea de conţinut.