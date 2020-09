Studenţii la Drept dau jumătate de salariu pe cărţi. Costurile depăşesc 1000 de lei anual

Studenţii la Drept sunt printre cei mai ghinionişti când vine vorba de cărţi. Ei trebuie să dea sute de lei pe cărţi. Pentru că sunt foarte scumpe lucrările noi, tinerii au dezvoltat un adevărat market pe Facebook unde vând şi schimbă cărţile la mâna a doua. Însă acolo sunt cărţile neesenţiale. De cărţile de Civil sau de Penal nu se desparte nimeni.

Teodor Iancu, student anul III: Ca un număr total, cred că mi-am cumpărat undeva între 10 şi 15 cărţi pe fiecare an de studiu. Aici fiind incluse şi Codul Civil, Codul Penal care pot fi folosite pe mai mulţi ani. Aproximativ aş spune undeva la 800-900 lei pe fiecare an de studiu. Pentru foarte mulţi studenţi, în special boboci, şocul este unul destul de mare, având în vedere că există şi foarte multe alte costuri aferente anului universitar. Cea mai scumpă carte pe care am cumpărat-o până acum este cartea de Teoria Generală a actului juridic. Este undeva la 200 lei. Pe anul I, semestrul I. Iar cea de Procedură Civilă, despre care am auzit că ar fi cea mai scumpă, este undeva la 300 lei.

Ancuţa Andrei, studentă anul II: Ne orientăm şi noi să vedem unde este mai ok la preţ. Sunt studenţi care sunt întreţinuţi de părinţi, sunt studenţi care lucrează part time. Dintr-un job part time, salariul este dat undeva la jumătate pe cărţi, cred. Pentru studiu, pentru evoluţie, pentru ce vom fi pe viitor, eu zic că merită, dar ar trebui să avem cu toţii şansa asta.