Subprefectul de Cluj, repus de instanţă în funcţie somează MAI să i se redea atribuţiile

Subprefectul judeţului Cluj, Gyorke Zoltan, repus de instanţă, după ce a fost eliberat din funcţie, a cerut MAI să primească şi atribuţiile aferente, precizând că este obstrucţionat în exercitarea acestora, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al lui Gyorke Zoltan transmis, vineri, Tribunalul Cluj a suspendat încă din 12 martie executarea HG prin care a fost eliberat din funcţie.

"În cursul zilei de joi am transmis o notificare Ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, prin care am solicitat să dispună, de urgenţă, toate măsurile legale ce se impun în vederea exercitării în deplină legalitate a atribuţiilor care îmi revin potrivit legii. Am menţionat că deşi încă din 12 martie, prin Tribunalul Cluj a dispus suspendarea executării HG privind aplicarea mobilităţii din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental, sunt obstrucţionat în exercitarea atribuţiilor legale", a arătat Gyorke.

Printre atribuţiile respective se numără conducerea operativă a Instituţiei Prefectului, coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, aplicarea măsurilor de prevenire şi control al riscurilor de corupţie.

"De asemenea, am precizat că îmi este restricţionată participarea la şedinţele Comisiei tehnice pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2019 precum şi la cele ale Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. Raportat la această situaţie de fapt, consider că singura măsură legală este reintegrarea imediată în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj, cu toate prerogativele şi atribuţiile exercitate anterior datei de 12.02.2019", a subliniat subprefectul.

Gyorke a precizat că, în caz contar, sunt întrunite condiţiile pentru atragerea răspunderii persoanelor vinovate, inclusiv pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti, prevăzută de art. 287 Cod penal.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.