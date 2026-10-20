Surpriza unei tinere din Italia care se temea că își va pierde jobul deoarece a rămas însărcinată. Ea lucrează pentru un român

O tânără femeie din Italia a aflat că a rămas însărcinată pentru a treia oară. Momentul de entuziasm a fost urmat de calcule, planuri și gânduri pesimiste.

Femeia lucrează în provincia Pordenone, la o companie specializată în lucrări de construcții acoperișuri pentru construcții civile și industriale.

Ea s-a temut că prin anunțarea sarcinii își va pierde locul de muncă, deoarece contractul său urma să expire. A avut parte de o mare surpriză.

Patronul român al companiei nu doar că nu a renunțat la ea ci i-a făcut contract pe perioadă nedeterminată. Continuarea pe Mediafax Italia.