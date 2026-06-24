Sute de mame și bebeluși au murit sau au avut probleme medicale provocate de proaste tratamente în două spitale

Sute de mame și bebeluși sunt victimele descoperite în timpul anchetei. Potrivit Clash Report, 444 de femei și 76 de nou-născuți s-au confruntat cu rezultate adverse din cauza unor tratamente și proceduri sub standard. Ancheta a vizat Centrul Medical Queen’s și Spitalul orașului Nottingham care aparțin aceluiași trust.

Anchetatorii independenți au stabilit că managementul clinic deficitar a provocat 94 de decese de bebeluși la naștere, 62 de decese ale bebelușilor după naștere și șase decese ale mamelor.

Probleme incredibile descoperite la cele două unități

Printre problemele grave evidențiate de anchetă sunt refuzul de a monitoriza sugarii în timpul travaliului, interpretarea greșită a datelor despre sănătatea fetală și întârzierile în transmiterea cazurilor urgente către medici.

Într-un caz revoltător, personalul de laborator a eliminat din greșeală un sugar decedat ca deșeu clinic în urma unei autopsii. Unei mame aflate în travaliu i s-a spus că personalul spitalului nu efectuează cezariană ceea ce a dus la moartea sugarului.

Raportul mai vorbește despre o tradiție privind intimidarea și negarea instituțională în rândul personalului. Acesta a descurajat femei aflate în travaliu să se interneze în spital, ignorând riscurile grave pentru sănătatea mamei și copilului. De asemenea, au fost ignorate cu bună știință avertismente privind lipsa de personal și securitatea.

Mii de oameni au depus mărturie

Peste 850 de angajați actuali sau foști ai trustului din Nottingham și aproximativ 2.500 de familii au depus mărturie în timpul anchetei. După publicarea rezultatelor, Guvernul a intervenit și a stabilit o listă de proceduri pentru maternitățile britanice.