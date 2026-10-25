Tablou pictat de Nicolae Grigorescu, evaluat la 3 lei și 50 de bani la Ploiești. Cum motivează conducerea Muzeului de Artă

O pictura realizată de Nicolae Grigorescu și găzduită de Muzeul de Artă din Ploiești a fost evaluată la suma de 3 lei și 50 de bani în timp ce alte opere de artă ale artistului român sunt estimate și la 868.000 de lei.

Conform TVR Info, explicația muzeului este că, initital, evaluarea a fost făcută în perioada comunismului, iar în prezent nu există fonduri pentru ca tabloul să fie reevaluat.

„Nu e singurul tablou care are valoare de câțiva lei. Este efectul comunismului. În inventar, sumele trecute erau foarte mici și abia după 2000, când s a adoptat legea patrimoniului, au apărut condiții de evaluare”, a transmis Florin Sicoe, directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”.

Cât costă expertizarea unui tablou

Muzeul de Artă din Ploiești deține și cel mai modern depozit de păstrare al tablourilor din România. Conducerea instituției susține însă că banii de care beneficiază nu sunt suficienți și speră ca Consiliul Județean se va implica mai mult.

„Ultimele evaluări au fost făcute în 2017, iar acum CJ și UAT- urile nu au avut o perioada bună financiar și ne-am indreptat spre alte probleme, de acceea nu am mai demarat acțiuni de evaluare. Când vom avea buget, vom demara o operațiune de evaluare a tablourilor”, a transmis președintele consiliului județean, Vlad Dumitrescu.

O astfel de reevaluare poate să ajungă la 40.000 de euro, atunci când vine vorba despre operele de artă semnate de Nicolae Grigorescu.

„Costă o astfel de expertiză între 5 și 10 % din valoarea lucrarilor. La un Grigorescu de 400.000 de euro suma de expertiză este între 20 și 40.000 de euro”, a mai explicat directorul Muzeului de Artă.