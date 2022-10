Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide fără restricţii, dar cu grijă pentru energie

După doi ani în care Târgul de Crăciun din Sibiu a fost nevoit să îşi restrângă parţial activitatea din cauza pandemiei, în această iarnă Sibiul va primi evenimentul din nou în întreaga lui splendoare şi cu multe noi puncte de atracţie, de la ateliere pentru copii la colţuri instagramabile, photocornere sau experienţe teatrale boutique, unde copiii vor putea asculta poveşti interesante. Noi vor fi şi proiecţiile de pe faţadele clădirilor simbol ce formează Piaţa Mare, ce vor oferi o atmosferă aparte Târgului de Crăciun din Sibiu.

În 26 octombrie au început şi înscrierile la Atelierul lui Moş Crăciun, iar în primele 24 de ore s-au ocupat peste 80% dintre locurile disponibile destinate grupelor organizate de către şcoli şi grădiniţe.

Pentru cei care doresc să se înscrie la activităţile din atelier, locurile rămase disponibile pot fi verificate la această adresă: https://targuldecraciun.ro/atelierul-lui-mos-craciun/.

Înscrierile pentru expozanţii ce vor da culoare ediţiei din acest an a Târgului au început mult, mult mai devreme, încă din luna mai, iar cei care vor participa au trecut printr-un riguros proces de selecţie. Astfel, toţi au avut timpul necesar pentru a se pregăti temeinic pentru ediţia din acest an şi pentru a oferi o paletă cât mai largă şi interesantă de produse. În total, la ediţia din acest an vor participa 110 expozanţi care provin din 20 de judeţe ale ţării.

„Pentru că problemele de mediu ne privesc pe toţi, organizatorii Târgului de Crăciun din Sibiu au aprofundat soluţii pentru protejarea mediului. Instalaţiile de iluminat sunt construite cu becuri economice, iar programul de iluminat va fi adaptat la nivelul de lumină, astfel încât beculeţele să se aprindă doar în momentul în care chiar are sens. La fel, toate ambalajele de unică folosinţă utilizate de cei care oferă produse alimentare sau băuturi sunt biodegradabile, pentru un impact minim al deşeurilor asupra mediului”, au transmis organizatorii.

„Aşteptăm de prea mult timp momentul în care putem organiza Târgul de Crăciun din Sibiu fără niciun fel de restricţii şi ne-am pregătit intens pentru a depăşi ediţiile anterioare pandemiei ca dimensiuni, ca număr de expozanţi, ca puncte de atracţie pentru vizitatori şi, cel mai important, ca atmosferă. Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare pentru români, iar la Sibiu vrem să o sărbătorim cu tot fastul. Vă aşteptăm pe toţi la Târg!”, spune Andrei Drăgan Răduleţ, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Târgul de Crăciun din Sibiu este cel mai longeviv eveniment de profil din ţară. Iniţiat în anul 2007, an în care Sibiul deţinea titlul de Capitală Culturală Europeană, Târgul din Sibiu a ajuns cunoscut la nivelul întregii ţări pentru amploarea şi tradiţia creată.