Tel Verde adresat elevilor şi părinţilor este inutil. Experienţa amară a unui eleve

Ca părinte sau elev ai o linie de Tel Verde la care ai putea să suni, să ceri informaţii de la Ministerul Educaţiei.

Numărul Tel Verde la care poţi apela este 0800 67 20 31. La acest număr de telefon se poate apela doar de luni până vineri, de la 8:00 la 16.00. Am făcut un experiment şi am vrut să vedem ce fel de informaţii putem obţine.

Alina Sava este preşedintele Consiliului Elevilor din Iaşi. A vrut să afle dacă are sau nu o bibliotecă online pe care se poate baza. Abia la al patrulea apel a reuşit să ia legătura cu un operator. Am trimis şi noi o solicitare la Ministerul Educaţiei însă nu am primit un răspuns până la această oră.

„Voiam să vă întreb dacă există o platformă, o bibliotecă şcolară online, oferită de minister, cu toate manualele sau lecţiile pregătite pentru că o parte dintre noi, învăţând acasă, este destul de greu să ţinem pasul şi ne-am ajuta să avem un suport”, a cerut Alina Sava, operatorului, când a răspuns.

​

Răspuns operator: la această întrebare nu ştiu să îţi răspund, pentru că această linie este dedicată începerii anului şcolar. Alte detalii în afară nu ştiu să îţi spun.

​

„De exemplu, astăzi a fost prima zi de şcoală şi am avut ore la care a picat internetul sau a picat electricitatea sau camera nu a văzut la tablă şi nu s-a înţeles nimic din oră. În cazuri de genul, ce putem face, şi mai exact, cum putem noi, cei care am învăţat de acasă să recuperăm?”, a mai întrebat Alina.

„Poţi face o reclamaţie la şcoală ... sau la inspectoratul judeţean”, a spus operatorul Tel Verde.