Teste rapide, în farmacii

Deşi vânzarea testelor rapide antigen este permisă doar online, ai mari şanse să le găseşti şi în farmacii.

Testele rapide pentru detectarea COVID pot fi făcute acasă. Tu poţi să te testezi singur, în propriul confort şi vei primi rezultatul în doar câteva minute.

Deşi pare o variantă foarte fiabilă, îţi reaminstesc că ele sunt recomandate doar pentru uz profesional.

În plus, autorităţile din România interzic vânzarea lor în farmacii.

Noi am sunat la mai multe farmacii din Bucureşti să vedem dacă într-adevăr se vând sau nu.

MULTIFARM – „Vindeţi teste rapide antigen?” - „Teste rapide, da, avem. Da. ”

MEDIMFARM - ”Da, avem la farmacie cu 54.90 bucata”

RICHTER – „Am putea să facem rost pentru o comandă minimă de 300 de lei de teste anti-covid cu recoltare nazofaringiană”

Dacă farmaciştii îţi spun un lucru, clienţii par să nu fie foarte doritori:

Client 1: „Nu niciodată, pentru că nu am considerat că e necesar. Am respectat pe cât am putut măsurile şi nu am păţit nimic nici eu şi nici oamenii cu care am avut contact”

Client 2: „Nu, nu mi-am cumpărat teste covid de la farmacie”

Client 3: „Nu, am făcut la un moment dat un test rapid de la farmacie dar a venit un prieten şi m-a ajutat cu asta”

Dacă vrei să te testezi acasă şi nu ştii sigur dacă să faci un drum până la farmacie.

Să ştii că, online le găseşti peste tot.