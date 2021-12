Trofeu după trofeu pentru Elon Musk. Miliardarul a fost ales personalitatea anului şi de către Financial Times

Într-o rubrică, editorul Financial Times, Roula Khalaf, l-a creditat pe Elon Musk pentru că a demonstrat că vehiculele electrice ar putea înlocui maşinile alimentate cu combustibil şi l-a numit revoluţionar în industrie. Tesla, liderul global de vehicule electrice, a împins mulţi consumatori tineri şi producători de automoblie să-şi schimbe atenţia către vehiculele electrice.



“Pentru foarte mult timp, restul industriei auto ne-au numit pe mine şi Tesla nişte proşti şi fraude” a declarat Musk într-un interviu. “Spuneau că maşinile electrice nu vor funcţiona, că nu poţi atinge autonomia şi performanţa. Şi chiar dacă ai face asta, nimeni nu le-ar cumpăra” a mai spus acesta, citat de Financial Times. Tesla are în prezent o capitalizare de piaţă de peste un trilion de dolari, fiind mai valoroasă decât Ford Motor şi General Motors la un loc.



Elon Musk conduce pe lângă Tesla şi alte companii revoluţionare precum SpaceX, The Boring Company, OpenAI sau Neuralink, toate acestea urmărind să transforme mai multe industrii, de la automobile, inginerie aerospaţială, telecomunicaţii şi energie până la transporturi, infrastructură, inteligenţă artificială şi sănătate.



Elon Musk s-a făcut remarcat şi prin găzduirea emisiunii de comedie NBC “Saturday Night Live” şi prin multe tweeturi controversate ce i-au adus 66 de milioane de urmăritori pe Twitter.