Turist italian de 55 de ani, găsit mort în curtea Castelului Bran

O echipă operativă a Poliției Stațiunii Bran s-a deplasat de urgență la fața locului, unde personalul medical a constatat că bărbatul nu mai prezenta semne vitale.

Turistul italian se afla într-un grup de vizitatori din aceeași țară și, conform primelor informații, și-ar fi pierdut viața ca urmare a unei posibile afecțiuni medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru clarificarea circumstanțelor decesului. Corpul persoanei decedate a fost preluat și transportat de lucrători din cadrul Serviciului de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei exacte a morții.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești.