Ucraina se grăbește să-și asigure aprovizionarea cu energie înainte de venirea iernii

Duminică, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Moscova a atacat instalațiile electrice, petroliere și de gaze de 76 de ori în săptămâna care a urmat anunțului lui Donald Trump privind un presupus „armistițiu energetic”, potrivit AFP.

Luni, el a afirmat că „peste 10 instalații de infrastructură energetică au fost avariate, iar cel puțin 550.000 de familii au rămas fără curent electric” în urma atacurilor din timpul nopții.

Kievul afirmă că, inițial, s-a abținut să riposteze în același mod, dar că, între timp, și-a reluat propriile atacuri.

O iarnă rece pentru ucraineni

Iarna trecută, atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică și încălzirea în condiții de temperaturi sub zero grade. Pe măsură ce se apropie din nou valul de frig, Ucraina se grăbește să efectueze la timp reparațiile necesare la rețeaua electrică avariată.

Întreruperile planificate reprezintă o modalitate de a reduce presiunea, dar nu există o soluție rapidă.

Potrivit unui comunicat publicat, în februarie, de Banca Mondială, costul pe termen lung al refacerii sectorului energetic al Ucrainei se ridică la aproximativ 91 de miliarde de dolari. Numai pentru reparațiile urgente din acest an sunt necesare aproximativ 4,9 miliarde de dolari. Distrugeri de miliarde de dolari Având în vedere că atacurile nu dau semne de încetare, Olena Pavlenko, directoarea grupului de reflecție în domeniul energetic DiXi Group, a afirmat că această cifră ar putea fi, de fapt, subestimată. „Sunt sigură că, având în vedere amploarea atacurilor și a distrugerilor, suma necesară doar pentru anul 2026 se va ridica la aproximativ 6-7 miliarde de dolari”, a declarat ea pentru AFP. Potrivit unor declarații, date, în această lună de Vitali Klitschko, primarul Kievului, capacitatea orașului de a produce energie electrică a fost „distrusă”, în ciuda reparațiilor, care s-au făcut încă de iarna trecută. „Informațiile privind amploarea pagubelor nu sunt disponibile publicului, dar presupunem că majoritatea centralelor de cogenerare sunt din nou complet distruse”, a spus Pavlenko, directoarea DiXi Group. Trei centrale de cogenerare

Orașul Kiev este alimentat de trei centrale de cogenerare (CHP) cu o capacitate totală de producție de aproximativ 1,3 gigawați, potrivit organizației neguvernamentale Global Energy Monitor.

„Producția distribuită nu va fi suficientă pentru a acoperi nevoile. Echipa municipală și guvernul mai au încă ceva timp la dispoziție pentru a repara instalațiile înainte ca temperatura să scadă. Însă, în cazul unui alt atac, situația se va repeta.”

Vitalii Zaichenko, reprezentant al operatorului de rețea Ukrenergo, a precizat că atacurile rusești vizează liniile de înaltă tensiune.

„După ce anterior a vizat stațiile de înaltă tensiune și instalațiile de producere a energiei electrice, inamicul a trecut acum la atacarea directă a liniilor de transport de înaltă tensiune”, a precizat acesta.

Asigurarea energiei, dificilă

Potrivit reprezentantului operatorului de rețea, asigurarea rapidă a alimentării cu energie de rezervă este „extrem de dificilă”, iar rețelele companiilor de distribuție sunt, de asemenea, ținta atacurilor.

Alerte de raid aerian, care sună non-stop și pot dura ore întregi, complică reparațiile, a precizat Zaichenko.

În Kiev, unde locuiesc aproximativ trei milioane de oameni, Zelenski l-a criticat deschis pe Klitschko pentru ritmul lent al planificării măsurilor de urgență pentru iarnă.

Primarul insistă însă că planurile de rezervă vor fi puse în aplicare, generatoarele urmând să fie furnizate școlilor și unităților medicale pentru iluminat, încălzire și apă caldă.