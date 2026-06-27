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Ucrainean aflat de 7 zile pe munte, fără provizii și extenuat, recuperat de salvamontiștii din Maramureș

Un ucrainean de 31 de ani care se afla de șapte zile pe munte, fără provizii și extenuat, a fosr recuperat de salvamontiștii din Maramureș. Aceștia au mai salvat doi tineri ucraineni în noaptea de vineri spre sâmbătă.
Ucrainean aflat de 7 zile pe munte, fără provizii și extenuat, recuperat de salvamontiștii din Maramureș
Foto: Salvamont Maramureș
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 11:08, Social
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Salvamontiștii și polițiștii de frontieră din Maramureș au intervenit în ultimele 24 de ore pentru recuperarea a trei cetățeni ucraineni din zona montană a județului.

Cele trei misiuni au totalizat peste 14 ore în condiții dure, dar salvatorii montani au reușit să aducă în siguranță trei cetățeni ucraineni.

Unul dintre aceștia, de 31 ani, se afla de șapte zile pe munte fără provizii și era extenuat. Ceilalți doi tineri, de 25 și 32 ani, care nu se mai puteau deplasa într-o zonă cu prăpăstii, au primit ajutorul de care aveau nevoie.

Evacuarea ultimilor doi s-a încheiat sâmbătă dimineața în jurul orei 6.30.

Toți trei sunt în afara oricărui pericol și au fost predați autorităților abilitate.

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