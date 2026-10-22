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Ucrainean, prins la graniță, cu mii de perechi de șosete contrafăcute

Joi dimineață, un ucrainean fost prins la frontiera din Vicovu de Sus cu mii de șosete contrafăcute în valoare de 89.700 de lei, potrivit Poliției de Frontieră.
Ucrainean, prins la graniță, cu mii de perechi de șosete contrafăcute
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Sursă foto: Poliția de Frontieră
Daiana Rob
22 oct. 2026, 13:53, Social
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„Astăzi, 22 octombrie a.c., la primele ore ale dimineții în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus s-a prezentat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean, în vârstă de 40 de ani, care conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina”, transmite Poliția de Frontieră.

În urma controlului, polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au descoperit în microbuz 4.485 de perechi de șosete. Acestea purtau însemnele unor mărci cunoscute, pentru care bărbatul nu a putut prezenta documente de proveniență.

Evaluate la valoarea de piață, șosetele se ridică la suma totală de 89.700 de lei. Marfa a fost ridicată de polițiști pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră din Suceava fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punere în circulaţie fără drept a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu marca înregistrată pentru produse identice sau similare. După finalizarea anchetei, Poliția va lua măsurile legale.

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