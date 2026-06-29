UE schimbă regulile jocului pe șosele. Sistem anti-alcool pregătit pe toate autoturismele începând din iulie

Începând cu 7 iulie 2026, toate mașinile noi înmatriculate în cele 27 de state membre vor trebui să fie echipate cu o interfață standardizată pentru sistemele Alcolock, menite să prevină conducerea sub influența alcoolului, scrie PCGH.

Ce prevede noua reglementare

Măsura face parte din etapa finală a Regulamentului General de Siguranță 2 (GSR II), adoptat de Uniunea Europeană și publicat în Jurnalul Oficial încă din 2019. Spre deosebire de fazele anterioare, această etapă se aplică tuturor autoturismelor care vor primi prima înmatriculare după termenul-limită, inclusiv modelelor deja existente pe piață.

Este important de subliniat că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului Alcolock, ci doar pregătirea tehnică a vehiculului.

Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați să sufle într-un etilotest pentru a porni motorul, însă mașina va putea fi echipată ulterior cu un astfel de sistem, dacă legislația națională sau o decizie judecătorească o va impune.

Cum funcționează sistemul anti-alcool

Sistemul Alcolock este alcătuit dintr-un dispozitiv cu senzor electrochimic, în care șoferul expiră aer, și o unitate de control conectată la sistemul de pornire al mașinii. Dacă nivelul de alcool detectat depășește pragul stabilit, motorul nu poate fi pornit. Dispozitivele trebuie să fie certificate conform standardului european EN 50436, elaborat de organismele de standardizare ale UE.

Astfel de soluții sunt deja disponibile pe piață, fiind utilizate în mai multe state membre pentru șoferii recidiviști sau pentru transportul profesional.

Strategia Vision Zero

Introducerea sistemului anti-alcool pe mașini în UE se înscrie în strategia Vision Zero, obiectivul pe termen lung al Uniunii fiind reducerea aproape totală a deceselor rutiere până în 2050.

Datele oficiale arată că, doar în 2023, aproximativ 5.000 de persoane au murit în accidente rutiere cauzate de consumul de alcool, reprezentând un sfert din totalul victimelor traficului rutier din UE.

Țări precum Franța, Finlanda sau Suedia folosesc deja pe scară largă sistemele Alcolock, iar altele, precum Spania și Italia, le impun prin lege anumitor categorii de șoferi.

Alte sisteme obligatorii din 2026

Interfața Alcolock este doar una dintre numeroasele dotări care vor deveni obligatorii.

Pachetul include frânare automată de urgență cu detectarea pietonilor și bicicliștilor, sisteme de monitorizare a oboselii, asistenți inteligenți de viteză, apel de urgență eCall de nouă generație și înregistratoare de date de eveniment, similare cutiilor negre din aviație.