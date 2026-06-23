UE vrea să înființeze centre de deportare în afara granițelor sale. Când și unde ar putea să apară

UE ar putea înființa centre de deportare finanțate de la bugetul european în afara blocului comunitar până anul viitor, potrivit Clash Report. Ideea este susținută mai multe state membre și de Comisia Europeană.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a dezvăluit strategia care ar reprezenta o schimbare majoră în politica de migrație. De asemenea, inițiativa reflectă o înăsprire a politicii despre migrație, determinată de ascensiunea în țările UE a partidelor de extremă dreapta. Anterior, subiectul reprezenta un tabu, iar faptul că mai multe țări și-au stabilit un obiectiv subliniază modificarea de strategie.

Ce conține planul unor state UE

Planul prevede o coaliție de state membre dispuse să acționeze cu sprijinul Bruxelles-ului. Inițiatorii își doresc ca primele centre să apară până la finalul anului, cel târziu anul viitor.

Guvernul danez a fost unul dintre principalii inițiatori ai proiectului. În 2021, danezii au încercat să negocieze un centru bilateral de azil cu Rwanda. Proiectul a fost abandonat din cauza tulburărilor politice și a preocupărilor juridice și privind drepturile omului. Ulterior, Copenhaga a militat pentru înființarea unor centre externe colective, finanțate de UE.

În prezent, 19 țări ale UE susțin strategii de migrație offshore. Este luat în calcul și modelul italian care a înființat un centru pentru migranți în Albania.

Un consilier de top al Curții Europene de Justiție a declarat luna aceasta că schema albaneză ar putea fi compatibilă cu legislația UE, cu condiția ca reglementările UE privind drepturile omului să se aplice persoanelor deținute.

UE așteaptă propuneri, negocierile sunt secrete

Oficialii de la Bruxelles așteaptă propuneri de la statele membre. Proiectul este respins mai multe țări, în special de Franța, care vorbesc despre nerespectarea principiilor fundamentale ale UE.

Un regulament care susține crearea acestor centre a trecut de Parlamentul European săptămâna trecută cu sprijinul parlamentarilor de extremă dreapta. Centrele sunt concepute pentru a găzdui solicitanți de azil respinși care nu pot fi deportați în țările lor de origine.

Negocierile sunt în curs de desfășurare cu potențialele națiuni gazdă. Numele țărilor implicate nu au fost dezvăluite.