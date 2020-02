Un bărbat din Iaşi, declarat mort în urmă cu 17 ani, vrea să dovedească că este viu. Reacţia autorităţilor

Situaţia bărbatului care a fost declarat mort acum 17 ani, deşi el e viu, a ieşit la iveală când bărbatul s-a dus la Ambasada României din Podgorita şi a cerut eliberarea unui nou paşaport, pentru că documentul pe care îl avea expirase. Atunci a aflat că apărea în baza de date ca fiind decedat.



În urma unor discuţii între Ambasada României din Muntenegru şi Direcţia Locală de Evidenţă a Populaţiei Iaşi, instituţia ieşeană a verificat situaţia şi a aflat că cerificatul de deces fusese emis cu ani în urmă, după o decizie a Judecătoriei Iaşi.

Bărbatul a fost declarat decedat în 2013 la solicitarea fiului său, după ce acesta a plecat la muncă în Iugoslavia în anii 90 şi nu a mai dat niciun semn de viaţă familiei.

Astfel s-a ajuns la situaţia în care, Direcţia Locală de Evidenţă a Populaţiei a solicitat în instanţă anularea certificatului de deces.

„Prin cererea formulată, reclamanta solicită anularea actului de deces privind pe pârât motivat de faptul că acesta este în viaţă", se arată în motivarea instanţei.

Instituţia arată în plângerea făcută că „a fost identificat actul de deces (...) privind pe pârât, decedat la data de 31.12.1999 în Iugoslavia, actul de deces fiind întocmit în baza sentinţei civile (...) a Judecătoriei Iaşi prin care a fost declarată moartea pâraâtului, la cererea fiului acestuia".

În luna iulie a anului trecut, magistraţii Judecătoriei Iaşi au respins cererea Direcţiei Locale de Evidenţă a Populaţiei, „ca neîntemeiată”.

Motivarea a fost trimisă abia în luna ianuarie a acestui an.

„În ianuarie a venit motivarea în care se explică că noi, ca Direcţie nu suntem în măsură sa iniţiem această anulare şi trebuie să sa prezinte persoana în cauză. Scrie că ne respinge acţiunea şi invocă un articol în care se spune că pentru anularea unei astfel de decizii solicitarea trebuie făcută de persoana direct implicată, nu altcineva. Bărbatul este în Muntenegru, noi am anunţat Ambasada, nu am intrat în contact cu el, am transmis că vrem să îl sprijinim pentru a întreprinde demersurile legale şi a iniţia corect această acţiune", a declarat pentru MEDIAFAX Marius Bodoga, directorul Direcţiei Locale de Evidenţă a Populaţiei Iaşi.

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.