Un bărbat și o femeie, proaspăt căsătoriți, au fost executați pentru că s-au sărutat într-un lăcaș de cult

Autoritățile saudite au executat un bărbat și o femeie din Bangladesh pentru „acte indecente” produse într-o moschee din Mecca. Ministerul de Interne al Arabiei Saudite nu a spus ce înseamnă actele indecente invocate în condamnarea la moarte. Potrivit NEXTA, pe rețelele sociale circulă informația potrivit căreia cei doi, proaspăt căsătoriți, s-au sărutat.

Autoritățile din Bangladesh au declarat că au aflat despre execuție abia după ce aceasta a avut loc. De aceea, Dhaka a solicitat de la Riad detalii despre acuzațiile și procesul judiciar. În paralel, guvernul din Bangladesh analizează posibilitatea de a repatria corpurile celor decedați. În Arabia Saudită locuiesc și lucrează peste trei milioane de cetățeni din Bangladesh.

Blasfemia este pedepsită cu sabia în Arabia Saudită

Tot în octombrie, Arabia Saudită a anulat sentința la moarte a unui cetățean din Sri Lanka, condamnat pentru „blasfemie” din cauza unui comentariu pe Facebook. Decizia a fost luată după un val de reacții publice și eforturi diplomatice din partea autorităților din Sri Lanka.

În Arabia Saudită, blasfemia și renunțarea la islam sunt încadrate juridic sub stricta interpretare a legii Sharia și sunt pedepsite oficial cu moartea. Pedepsele capitale în Arabia Saudită sunt executate în mod tradițional prin decapitare publică cu sabia.

Organizațiile internaționale critică des regatul pentru utilizarea legilor de blasfemie pentru a reduce la tăcere disidența politică, libertatea de exprimare și minoritățile religioase.