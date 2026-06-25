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Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce a căzut peste el într-un cimitir din județul Cluj

Un copil de 12 ani a murit, joi după-amiază, după ce o cruce a căzut peste el într-un cimitir din localitatea Vultureni. Copilul era în cimitir împreună cu tatăl său ca să curețe un mormânt.
Un copil de 12 ani a murit după ce o cruce a căzut peste el într-un cimitir din județul Cluj
Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 22:16, Social
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IPJ Cluj anunță că polițiștii din Gherla au fost sesizați că un copil de 12 ani a fost rănit după ce o cruce funerară dintr-un cimitir din localitatea Vultureni ar fi căzut peste el.

La fața locului s-au deplasat de îndată echipaje medicale ISU Cluj și polițiști. Victima fiind găsită în stare de inconștiență.

Din primele verificări a reieșit că minorul se afla în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăța un mormânt. La un moment dat, acesta s-ar fi deplasat la un mormânt aflat în apropiere și ar fi atins o cruce, care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el.

În pofida manevrelor de resuscitare făcute de echipajul medical, copilul a fost declarat decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.

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