Odată cu vara, şi-au făcut apariţia şi ţânţarii în viaţa ta. Raluca locuieşte în Bucureşti şi se plânge că ţânţarii au ciupit-o pe fetiţa ei şi îi e teamă de bolile pe care le poartă. Insectele i-au terorizat şi pe timişoreni, dar nu pare a fi scăpare. Şeful firmei de dezinsecţie recunoaşte că ploaia e mai puternică decât tratamentele de...1 milion de euro. Şi tu le permiţi ţânţarilor să se înmulţească, cum poate nu te-ai gândit, când laşi apa în găleată sau cauciucuri la soare.

„De acum două săptămâni au apărut deja, am şi plasă la ferestre, dar cumva, tot intră, şi au pişcat-o pe fetiţă din primele zile şi i-au ieşit nişte blânde destul de mari. De câte ori ies cu el în parc, mereu iese câte o bubiţă, dar chiar şi la bloc, la apartament”, spune Raluca.

„E bine ca dezinsecţia să se facă după ploaie, deoarce eclozează foarte multe ouă. Ţânţarii nu se înmulţesc numai după ploaie, ei se înmulţesc şi depunând ouă în canale, pe malul lacurilor, în bălţi”, expică Alexandru Badea, manager Coral Impex, firmă dezinsecţie şi deratizare.

„Dacă acel focar minuscul, acel vas cu apă nu a fost ţinut sub control de proprietarul curţii respective, munca noastră nu are 100% rată de succes. Fiecare service auto are cauciucuri abandonate care reţin apă. Acolo e cel mai mare focar de larve pentru ţânţari şi producător de ţânţari adulţi”, spune Nicolae Zamfir, preşedintele Companiei Muncipale Eco Igienizare.