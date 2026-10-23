Un om de afaceri român stabilit în Italia critică opiniile conaționalilor despre Bolojan și Ceaușescu: „Uităm să privim faptele”

Paul Vătămanu, un antreprenor de succes în domeniul construcțiilor și fost consilier local în Italia, îi critică pe românii care regretă perioada Ceaușescu.

„Din păcate, încă suntem prinși în aceleași comparații și prejudecăți: Ăla era mai bun decât ăsta!, Era mai bine pe vremea lui Ceaușescu! și tot așa, la nesfârșit. Vorbim mult, judecăm repede și uităm să privim faptele”, a transmis Paul Vătămanu.

De asemenea, Vătămanu a vorbit despre pe cei care nu acceptă schimbările, referindu-se la cei care l-au criticat pe fostul premier Ilie Bolojan.

„Vine un om și spune lucrurilor pe nume, clar și răspicat. Explică adevărul și încearcă să ne arate calea prin care putem ieși din acest impas. Ne demonstrează zi de zi că se poate, răspunde întrebărilor și își susține faptele prin ceea ce face. Și totuși, parcă nimeni nu vede sau nu vrea să vadă!”, a scris antreprenorul.

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