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Un pădurar, găsit mort după o patrulă în jurul complexului de vânătoare. Autoritățile analizează ipoteza unui atac de cerb

Un pădurar al Direcției Silvice Maramureș a fost găsit mort joi seară. Acesta patrula în jurul complexului de vânătoare și trebuia să se vadă cu un maistru de vânătoare, însă întâlnirea nu a mai avut loc.
Un pădurar, găsit mort după o patrulă în jurul complexului de vânătoare. Autoritățile analizează ipoteza unui atac de cerb
Sursa foto: Ministerul Mediului
Coralia Frigea
16 oct. 2026, 10:33, Social
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Un pădurar al Ocolului Silvic Șomcuta Mare, din Direcția Silvică Maramureș, a fost găsit fără suflare în pădure. Acesta trebuia să efectueze o patrulă după ora 18:00, însă la scurt timp nu a mai răspuns la niciun telefon.

Angajatul ROMSILVA avea 50 de ani și era pădurar de aproape un deceniu.

Cum s-a produs tragedia

Un coleg, maistru de vânătoare, a alertat autoritățile. Cei doi aveau programată o întâlnire, pentru a patrula zona împreună, întrucât avea 520 de hectare, însă pădurarul nu s-a mai prezentat.

Maistrul a apelat autoritățile și, la scurt timp, au început căutările. A fost găsit în jurul orei 21:00, după câteva ore de căutări, cu mai multe leziuni pe corp.

Care sunt pistele anchetatorilor

Autoritățile iau in calcul și ipoteza ca pădurarul să fi fost atacat de un cerb, întrucât este și sezonul de împerechere al acestui animal, iar masculii pot manifesta un comportament agresiv.

Incidentul a fost sesizat și la Inspectoratul Teritorial de Muncă, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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