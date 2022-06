Un personaj din industria jocurilor de noroc îi face praf pe guvernanţi. Românii fentează deja impozitarea de la noi

Expertul Sorin Constantinescu spune că decizia guvernanţilor de a impozita cu 40% piaţa jocurilor de noroc va avea un efect invers decât cel scontat: va omorî industria care oferă 1,2 miliarde de euro la buget de stat şi oferă 45.000 de locuri de muncă.

„E o prostie mare! N-o să mai joace nimeni, nicăieri, în România. E simplu! Ce se întâmplă? Problema este în felul următor: dacă era impozit 40% pe câştig sau pe venit, era OK. Era suportabilă impozitarea. Dar ei se referă la 40% din cât scoate jucătorul.

De exemplu, eu am pariat 100 de lei. În urma jocului, am câştigat 100, adică îmi dublez banii. Statul ia 80%, pentru că eu primesc doar 120. Ei pun impozit de 40% pe cei 200 de roni pe care îi scot. Eu primesc 120 de ron, iar statul îşi ia 80 de ron. Eu am băgat 100, adică mă aleg cu 20, iar statul - cu 80! Deci, îmi ia 80% impozit real, nu 40%.

A două problemă: dacă eu mă duc la cazinou cu 1.000 de euro şi plec acasă cu 500 de euro, nici măcar cu ăia 500 nu plec. De fapt, plec cu 300, statul îmi ia impozit pe pierdere. Nu e un impozit pe câştig, pe cash out. La jocuri de noroc, statistica mondială, dacă joci timp de un an, eşti pe pierdere”, spune Constantinescu.

Cum fentează deja jucătorii români de poker impozitarea din România, iar fenomenul se crede că se va răspândi, în interviul exploziv oferit de Sorin Constantinescu, AICI.