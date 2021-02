Un prezentator de radio este acuzat de rasism. El a asemănat BTS cu coronavirus: ”Sper să existe un vaccin în curând”

Prezentatorul unui post de radio din Germania a asemănat trupa K-pop BTS cu coronavirusul, în timpul unei emisiuni, scrie BBC. Matthias Matuschik susţine că intenţia sa a fost interpretată greşit, că nu era o remarcă rasistă, însă realizează ca o astfel de comparaţie este ”inacceptabilă”.

În decursul zilei de miercuri, Matthias Matuschik, realizatorul unei emisiuni a postului de radio Bayern3, a inclus în programul său muzical cover-ul piesei Coldplay, ”Fix You”, al celor de la BTS, despre care a spus, ulterior, că este o ”blasfemie muzicală”. ”Pentru asta meritaţi o vacanţă de 20 de ani în Coreea de Nord”, a spus Matuschik. El a descris trupa BTS drept ”un virus groaznic pentru care sper să existe, de asemenea, un vaccin în curând”.

Prezentatorul a părut că îşi dă seama de gravitatea remarcilor sale şi a revenit pe post spunând că ”nu mă puteţi acuza de xenofobie. Conduc o maşina produsă în Coreea de Nord. Am cea mai tare maşină”.

La scurt timp, comentariile lui Matuschik au fost preluate de mai mulţi fani BTS, devenind un subiect viral pe reţelele de socializare. E era acuzat de rasism şi instigare la ură.

A German radio presenter equating the South Korean band BTS with Covid-19, a virus which has killed 2.5M+ & devastated the lives of hundreds of millions, reflects the *age-old* anti-Asian sentiment called “yellow peril.” Anti-Asian racism is a global, historic & systemic issue.